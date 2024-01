На уапсените членови на рускиот бенд им се заканува депортација

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот рок бенд „Би-2“, кој го критикуваше нападот врз Украина, е уапсен во Тајланд и може да биде депортиран во Русија, објавија фановите на групата на Твитер.

Members of a dissident rock band protesting the war in Ukraine face possible deportation from Thailand to Russia. Earlier this month, members of Bi-2, who were in self-exile, were arrested in Phuket for operating without a permit.#UkraineRussiaWar #phuketthailand #Russia pic.twitter.com/1IMubWpcO2— Bnz English (@BnzEnglish) January 29, 2024

Членовите на бендот беа уапсени минатата недела во градот Пукет, по концерт, бидејќи наводно немале соодветни работни дозволи.

На својата Фејсбук страница, бендот изјави дека концертите се одржале во согласност со локалните закони и прописи.

Откако платиле казна од по 85 евра, биле приведени од имиграциската полиција која ги испратила во мигрантски центар во Бангкок.



Пронајдете не на следниве мрежи: