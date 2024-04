На шеиците им паднаа вилиците, Роналдо и Џорџина ВО ЖЕШКО ИЗДАНИЕ! Голи на плажа, познатиот фудбалер и неговата свршеница ги покажаа извајаните тела (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од најдобрите фудбалери во историјата, Кристијано Роналдо и неговата избраничка и свршеница, Георгина Родригез, ги воодушевија своите следбеници со видеото кое го објавија на социјалните мрежи.Кристијано и Џорџина уживаат во одморот, а поубавата половина на Роналдо ја искористи приликата да објави жешка снимка од плажа во која ги покажуваат своите извајани тела.– Во рајот со тебе – напишала Џорџина во описот на видеото.Деталите за својот одмор ги сподели и Кристијано Роналдо , а повеќе за се можете да дознаете на следниот линк: View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

