На 15 ноември, 3 знаци донесуваат одлука што сè менува: Месечината влегува во Вага

Месечината, планета која останува во еден знак околу три дена, влегува во Вага на 15 ноември, каде што ќе донесе интересни можности за Вагите, Водолиите и Близнаците.

Месечината во Вага носи потреба за хармонија , убавина и мир. Луѓето стануваат почувствителни на врските, сакаат да избегнуваат конфликти и се стремат да најдат рамнотежа меѓу себе и другите.

Соработка

Емоциите се изразуваат преку соработка и внимание кон партнерот. Ова е времето кога е важно како се чувствуваме во општеството и колку хармонија има во нашите односи. Многумина чувствуваат поголема потреба за љубов, внимание и разбирање.

Одлуки во фокусот

Сепак, внатрешната неодлучност може да се зголеми, бидејќи Месечината во Вага честопати го принудува човекот премногу да размислува што е правилно, а што погрешно, наместо едноставно да го чувствува тоа.

Затоа е важно да не се жртвува внатрешниот мир заради надворешната рамнотежа. Затоа многу знаци ќе донесат долгоочекувана одлука.

Месечината во Вага нема да им се допадне на Јарците, Раковите и Овните.

