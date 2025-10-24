На 24 октомври, 3 знаци ќе бидат зафатени од бран на среќа: Месечината влегува во Стрелец

0 SHARES Сподели Твитни

Месечината, планета која останува во еден знак околу три дена, утре влегува во Стрелец, каде што позитивно ќе влијае на Стрелецот, Лавот и Овенот.Месечината во Стрелец носи бран оптимизам, слобода и желба за проширување на сопствените хоризонти. Ова е период кога емоциите се будат преку авантура, патувања и нови искуства.ОптимизамЛуѓето стануваат повесели, поподготвени да преземаат ризици и веруваат дека сè ќе испадне како што треба. Потребата за смисла и вербата во нешто повеќе е посилна од вообичаеното, па затоа многумина се свртуваат кон духовноста, учењето, филозофијата или истражувањето на светот.Постои силна потреба за независност, никој не сака ограничувања, без разлика дали се емоционални, семејни или професионални.Искреноста доаѓа до израз, честопати претерана, па затоа се можни ситуации во кои луѓето кажуваат сè што мислат. Сепак, намерата на Месечината во Стрелец не е да повреди, туку да ослободи.Патување и добри одлукиОва е добро време за патување, учење јазици, запознавање нови култури и донесување одлуки што водат кон личен раст. Емоциите овде се топли, но нестабилни, Месечината во Стрелец не ги сака врските што ги спречуваат, туку врските што инспирираат и поттикнуваат слобода на духот.

