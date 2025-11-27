На 37 години открил дека неговата мајка му е сестра, а сопствената ќерка не сака ни на слика да ја види

0 SHARES Сподели Твитни

Холивудскиот актер Џек Николсон на 37-годишна возраст открил дека неговата сестра Џун е всушност негова мајка.

Џек Николсон се смета за еден од најголемите актери на сите времиња, а е роден на 22 април 1937 година.

Патем, Николсон поминал добар дел од својот живот мислејќи дека Џун, 17 години постара од него, му е сестра, иако таа всушност му била мајка.

Актерот имал уште една „сестра“, Лорејн, која всушност му била тетка.

Џун, патем танчерка, имала 17 години кога го родила Џек и не била сигурна кој му е татко. На 18 години се омажила за шоуменот Доналд Ферчил во 1936 година, но се покажало дека тој веќе бил оженет. Денес се сомнева дека таткото на Џек Николсон бил нејзин менаџер, но Џун никогаш не ја потврдила оваа информација.

За да не ја „раскинат врската“, нејзините родители, Џон и Етел Меј, решиле да го одгледаат Џек како свое биолошко дете, а не како внук, и планирале никогаш да не му ја кажат вистината.

Џун и Лорејн се согласиле, па Џек пораснал со мајка му и тетка му, за кои мислел дека му се сестри. Во нивното соседство се ширеле гласини за целата ситуација, но наскоро целото семејство се преселило во Њујорк, далеку од сите шпекулации.

Сè се промени кога актерот наполни 37 години, а потоа откри дека неговата сестра е всушност негова биолошка мајка. Тајната беше откриена само затоа што списанието „Тајм“ сакаше да направи сторија за него, па новинарите го истражуваа минатото на актерот и му ја соопштија веста.

– Накратко, тоа е најбизарното нешто што сум го слушнал. Некој тип ми се јавува на телефон и ми кажува дека мајка ми всушност не е моја мајка, туку дека сестра ми е моја мајка – рече актерот откако целиот свет дозна за чудната ситуација.

Во минатото, актерот можеше редовно да се гледа со децата што ги имаше со поранешни партнери, но не и со неговата ќерка Теса Гурин, единствената непризнаена наследничка. Признаваме дека актерот редовно ѝ праќал пари сите овие години, но никогаш не му паднало на памет да ја види или да се сретне со неа.

Теса, која самата тргна по стапките на својот славен татко, не криеше дека ова ѝ било тешко и дека сè уште е на некој начин лута што се покажало како „колатерална штета“ во врската на нејзините родители.

– Ме одгледа самохрана мајка во навистина хаотични околности – рече Гурин и додаде:

– Бог навистина не ме погледна, но нема да дозволам тоа да ме уништи. Всушност, ќе го искористам тоа како мотивација.

Гурин не откри кога последен пат разговарала со Николсон и призна дека воопшто не го познава добро.

– Мајка ми сакаше да бидам во контакт со него, но тој рече дека не е заинтересиран. Тој е комплицирана личност и мислам дека мајка ми има свои демони, а со комбинацијата од двете, јас бев само колатерална штета – рекла таа.

