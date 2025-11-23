На 57 години снимила интимна сцена со колега 29 години помлад и доживеала оргазам: Актерката престанала да снима бидејќи изгорела од возбуда (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Никол Кидман, една од најпочитуваните актерки денес, повторно го привлече вниманието на јавноста откривајќи необични и доста интимни детали од снимањето на филмот „Babygirl“ , еротска драма која ги поместува границите и во однос на темата и во однос на емоционалниот интензитет.Иако е позната по својот професионализам, дисциплина и способност целосно да се трансформира за улога, Кидман призна дека проектот ја изненадил – и тоа на начин на кој не очекувала.

Улога што ги тестира границите

Во филмот, Никол ја толкува улогата на успешна и самоуверена бизнисменка која, на прв поглед, води беспрекорен живот со својот сопруг, кој го игра Антонио Бандерас. Сепак, во нејзината деловна рутина влегува нов практикант, младиот Харис, 29 години помлад од неа и подеднакво опасен колку што е привлечен.

Меѓу нив се развива еротска, речиси опсесивна врска, која ги поместува границите на нејзиниот морал, брак и психолошка стабилност.

„Морав да престанам да снимам“ – момент што ја изненади

Во интервју кое предизвика лавина од реакции, Никол призна дека снимањето интимни сцени со млад колега ја довело до неочекувано силна физичка и емоционална реакција.

„Имаше моменти кога морав да престанам. Едноставно не сакав повеќе да доживеам оргазам пред камерите. Беше речиси како да се прегорувам“, отворено изјави актерката.

Ова признание наиде на одѕвон бидејќи, иако филмската индустрија често зборува за професионализам, малкумина отворено зборуваат за вистинските физички реакции за време на снимањето на еротските сцени – дури и кога тие се целосно контролирани и однапред кореографирани.

Огромна доверба меѓу партнерите

Кидман истакна дека клучот за сè е довербата меѓу неа, Антонио Бандерас и младиот актер Харис, кој го толкуваше стажантот со кого нејзиниот лик има афера.

„Се гледавме пред снимањето и тивко си велевме – „добро“. Моравме да бидеме целосно отворени еден кон друг. Тоа е единствениот начин искрено да се изведат толку сложени сцени, без никој да се чувствува изложен“, објасни таа.

Сцените беа интензивни, емоционално набиени и технички напорни, па затоа тој однос на доверба беше клучен за сè да изгледа природно, а актерите сепак да се чувствуваат безбедно.

Филм кој предизвика контроверзии

„Babygirl“ долго време е тема на разговор поради неговиот смел приказ на женската сексуалност, емоционалната конфузија и односот на моќ помеѓу постара жена и помлад маж.Нејзиниот искрен коментар за моментите на преголема возбуда за време на снимањето само го зголеми интересот:

тој покажа дека дури и најголемите светски ѕвезди, зад камерите, остануваат – луѓе од крв и месо.

