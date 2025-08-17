На 82годишна возраст, Мик Џегер го чека своето деветто дете

0 SHARES Сподели Твитни

Со децении, Мик Џегер е синоним за сè што е бунтовно, сурово и непредвидливо во рокенролот. Фронтменот на „Ролингстоунс“ не беше само музичка икона – тој беше жива легенда на ексцесот, познат како по своето електрично присуство на сцената, така и по бескрајната низа љубовници, легендарните забави и неизговорената заклетва никогаш да не остари, а камоли да се смири.Сега, на 82 години, Мик Џегер повторно ги побива очекувањата – не со нов албум или изненадувачка турнеја, туку со нешто многу пошокантно: тој е на пат да стане татко. Повторно. И е посреќен од кога било.Веста се прошири тивко на почетокот, шепотејќи во кругови на забави и на онлајн форуми на обожаватели.Кога беше потврдено дека долгогодишната партнерка на Џегер, а сега и свршеница, 38-годишната балерина Мелани Хамрик, е бремена со нивното второ дете, светот застана за момент. Рок легендата, кој некогаш се колнеше дека никогаш нема да се ожени, сега се подготвува да менува пелени во својата деветта деценија, според порталот humansofgeorgia.net.Љубовната приказна на Мик и Мелани започна на најневеројатното место: зад сцената, но не на концерт, туку на балетска претстава во Њујорк. Мелани отсекогаш била смирена, грациозна, со тивка сила што била во остра спротивност со бурата од харизма што отсекогаш го придружувала Мик.На почетокот, никој не очекуваше многу – уште една убава жена, уште една минлива романса. Сепак, нешто се промени.„Таа не го бркаше“, откри близок пријател. „Не ѝ беше потребен. И затоа тој не можеше да престане да мисли на неа.“Со текот на годините, нивната врска се продлабочи на начини што малкумина можеа да ги предвидат. Во 2016 година, тие го пречекаа своето прво дете, синот Деверо, а обожавателите претпоставија дека тоа ќе биде крајот на семејното поглавје на Џегер во неговите подоцнежни години.Впрочем, тој веќе имаше осум деца од претходни врски – некои сега постари од самата Мелани. Но, Мелани, пензионирана балерина што стана кореограф, донесе нешто во животот на Мик што никој друг го немаше: мир.

