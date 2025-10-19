Неверојатен случај во САД: Жена добила случај на суд, го користела ChatGPT како адвокат

0 SHARES Сподели Твитни

Калифорнијката Лин Вајт успешно доби случај на суд користејќи вештачка интелигенција.Според NBC News, таа го користела ChatGPT за да ја поништи одлуката за иселување и да избегне големи казни.Имено, Вајт доцнела со плаќањата за кирија, поради што изгубила судски спор, а потоа решила самата да се застапува на суд со помош на вештачка интелигенција.Таа им објасни на медиумите дека ChatGPT ѝ помогнал да ги препознае грешките во постапката и да подготви жалба.„Не можам доволно да ја нагласам придобивката од вештачката интелигенција во мојот случај. Не можев да победам без вештачка интелигенција“, рече Вајт.Вајт е еден од неколкуте адвокати со кои разговараше NBC, кои се застапуваа себеси со помош на вештачка интелигенција и излегоа како победници.Стејси Денет, сопственичка на бизнис за домашна фитнес во Ново Мексико, исто така користела вештачка интелигенција за успешно да преговара за спогодба за неплатен долг.Сепак, експертите предупредуваат дека потпирањето на вештачка интелигенција во судските случаи може да биде ризично.Алатки како ChatGPT понекогаш презентираат неточни или измислени информации, што веќе доведе до казни и дисциплински мерки против индивидуални адвокати ширум светот.

Пронајдете не на следниве мрежи: