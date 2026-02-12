Неверојатната серија заврши: Леброн нема да добие никакви награди во НБА оваа сезона

0 SHARES Сподели Твитни

Неверојатната серија на Леброн Џејмс заврши – најдобриот стрелец во историјата на НБА оваа сезона сигурно нема да биде во ниту еден од првите три петорки на НБА и нема да освои никакви награди.

Имено, Џејмс го пропушти натпреварот на Лос Анџелес Лејкерс против Сан Антонио Спарс поради артритис на левото стапало, и поради ова отсуство, тој повеќе нема право да биде избран во сите НБА тимови и да учествува во други индивидуални награди оваа сезона.

Џејмс ја игра својата 23-та сезона во најсилната кошаркарска лига во светот и освоил барем по една награда во секоја сезона, а досега е избран во една од трите најдобри пет сезони 21 пат по ред.

Средбата против Сан Антонио беше 18-тиот пропуштен натпревар на Леброн оваа сезона, што значи дека тој повеќе не може да го достигне минимумот од 65 настапи потребни за да биде кандидат за Ол-НБА тимови и други индивидуални почести.

Во сезоната 2023/24, НБА воведе правило според кое играчот мора да одигра најмалку 65 од вкупно 82 натпревари за да може да аплицира за награди на крајот од сезоната, со цел да се поттикнат настапите на најголемите ѕвезди, а Никола Јокиќ би можел да му се придружи на Џејмс на списокот на играчи отпишани за награди доколку пропушти само уште еден натпревар оваа сезона.

Џејмс, кој има 41 година, има просек од 21,8 поени, 5,7 скока и 6,9 асистенции во 35 натпревари оваа сезона.

