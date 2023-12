НЕВЕРОЈАТНА СНИМКА ОД ВУЛКАНОТ Огнени гејзери среде мраз: Сцени кои покажуваат зошто Исланд ја нарекуваат земја на ОГАН И МРАЗ

0 SHARES Сподели Твитни

На Исланд еруптираше вулкан кој создаде спектакуларни и застрашувачки сцени.

Локалните жители беа евакуирани во ноември откако беа регистрирани илјадници мали земјотреси, што ја зголеми можноста за ерупција.

И покрај огнените слики, експертите велат дека вулканската активност станува помалку интензивна во споредба со почетната ерупција во понеделникот.

Синоптичарите предупредија дека загадувањето со гас може да го погоди главниот град на Исланд – но засега нема прекини во воздушниот сообраќај.

🌋🚁 Watch this breathtaking drone footage capturing the raw power of a volcano eruption on the Reykjanes Peninsula in Iceland. Mother Nature at her most ferocious! 🌋❄️🔥 #Iceland #VolcanoEruption #NatureUnleashed @SkyNews credit pic.twitter.com/TDrRpZIKgi— The Sunday Roast (@RoastPR) December 19, 2023

Исландската влада и ерупцијата на уште еден исландски вулкан во 2010 година предизвикаа откажување или одложување на илјадници летови.

Жителите на Гриндавик веќе еден месец се надвор од своите домови и сега дефинитивно нема да смеат да се вратат за Божиќ, потврди нејзиниот градоначалник.

Incredible drone footage – Iceland volcano: The best images and video from spectacular eruption on Reykjanes peninsula https://t.co/PDXfYnreoN— Caroline Berry (@1CarolineBerry) December 19, 2023

Не е јасно колку долго ќе трае вулканската активност на Исланд – позната како „земја на огнот и мразот“. Може да биде тивко со денови, но може да трае со месеци.



