НЕВЕРОЈАТНА СЦЕНА: Возачот стои на патеката и зачудено гледа во својот мотор додека тој сеуште вози! Трагедија избегната само со чиста среќа!

0 SHARES Сподели Твитни

Неверојатна сцена е видена на трката Мото 2 во Херез, Шпанија.Шпанскиот возач Алекс Ескриг, кој вози за „Forward Team“ во 11-от круг, падна од моторот, а потоа се случи надреална ситуација.Моторот остана на тркалата и продолжи да се движи по патеката без возач. Шокираниот Шпанец стана и зачудено гледаше како неговиот мотор продолжува да се движи напред.

Моторот на крајот излетал од патеката, поминал меѓу двајца случајни минувачи и удрил во заштитната шина. Само со чиста среќа бил избегнат жесток судир.Погледнете ја оваа несекојдневна сцена:

😱 @AEscrig11 crashes and the bike continues! Amazing skills by @FerrariMatteo11 to avoid it! 👀#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/V7jpjlTqtj— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2024



Пронајдете не на следниве мрежи: