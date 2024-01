НЕВЕРОЈАТНА ФОТОГРАФИЈА ОД АВИОН ЈА ЗБУНИ ПЛАНЕТАТА: Снимена чудна глетка од небо, никој нема поим што е тоа – Одговорот е МНОГУ ИНТЕРЕСЕН

0 SHARES Сподели Твитни

Видеото од необична сцена од летот од Виетнам до Австралија, кое еден маж го објави на TikTok, збуни многу корисници на оваа социјална мрежа .

Бред Стјуарт од Австралија снимил и објавил на TikTok сцена од неговиот лет од Хо Ши Мин до Мелбурн, барајќи од луѓето да му кажат што се тие мали портокалови и жолти осветлени квадрати се расфрлани низ полињата . Сепак, тој не го доби точниот одговор, иако повеќе од 14 милиони луѓе го погледнаа неговото видео.

„Може ли некој да ми каже за што се работи“, напишал авторот во описот на своето видео. Сепак, никој немаше поим што гледаше .

„Можеби тоа е некаков концерт? напиша еден.

Додека други рекоа дека изгледа како конфети – но и тоа не беше случај.

Тоа е специфично овошје

Бидејќи никој не знаел за што се работи, а авторот на видеото дополнително праша што би можело да биде, на крајот самиот им открил дека се работи за нива со змејово овошје, попознато како питаја .

питаја

Тоа е овошје со потекло од Централна и Јужна Америка и расте на кактус чии цветови се меѓу најголемите во светот, со дијаметар од 25 сантиметри и должина од 30 сантиметри.

Змејовото овошје се наоѓа и во Азија, а Виетнам беше главен извозник до пандемијата на коронавирус .

Видеото покажува осветлени полиња со питаја, трик што земјоделците го користат за да го поттикнат цветањето и да ја продолжат сезоната , која трае кога има 12 или повеќе часа дневна светлина. Тогаш фармерите користат ЛЕД светла за да ги измамат растенијата да мислат дека сè уште е лето.

