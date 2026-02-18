Неверојатниот Јоханес Клебо го освои рекордното 10-то олимписко злато

0 SHARES Сподели Твитни

Норвешкиот скијач Јоханес Хесфлот Клаебо го освои својот десетти златен медал во крос-кантри скијање на Зимските олимписки игри во Милано/Кортина, поставувајќи нов рекорд на Олимписките игри.

29-годишниот Клаебо, кој се натпреваруваше со Ејнар Хедегарт, триумфираше во машкиот екипен спринт, што е негово петто злато на Игрите во 2026 година.

Клаебо веќе го собори рекордот на Зимските олимписки игри во штафетната трка од 4 x 7,5 километри во неделата.

Клаебо сега е изедначен со Американецот Ерик Хајден по бројот на златни медали освоени на една Зимска Олимпијада. Доколку триумфира на масовниот старт во сабота, ќе постави нов рекорд.

Сепак, со 10 златни медали, тој веќе го сруши рекордот по број на злата во кариерата на Олимписките игри, а во сабота има шанса да го постави рекордот по број на злата на една Игри.

Американците Гус Шумахер и Бен Огден го освоија среброто, со заостанување од 1,4 секунди, додека Италијанците Елија Барп и Федерико Пелегрино беа трети, со заостанување од 3,3 секунди.

