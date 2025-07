Неверојатно видео од Газа: Палестински борец самостојно нападна два израелски тенка

0 SHARES Сподели Твитни

Драматична снимка од Појасот Газа се појави на социјалните мрежи, која прикажува исклучително храбар и редок момент од борбите во јужниот дел на оваа палестинска енклава.Видеото, кое наводно датира од 8 јули и е снимено источно од Кан Јунис, прикажува палестински борец како сам излегува од зграда и се приближува кон израелски тенкови, а потоа вметнува експлозивни направи низ отворите и ги детонира.

A lone Palestinian fighter attacks two Israeli tanks in the Gaza Strip. pic.twitter.com/UI0NrHZdIR— Clash Report (@clashreport) July 12, 2025

Ова е ретко виден вид блиска борба во урбана средина, каде што борец во близина на тенкови ја користи предноста на познавањето на теренот и елементот на изненадување за да изврши смртоносен напад.Снимката привлече големо внимание на интернет, и поради дрскоста на напаѓачите и затоа што го покажува интензитетот на борбите на терен, и покрај месеците израелски воени операции во Газа.



