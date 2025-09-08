Неверојатно! Како овој филм од 2013 година предвиде речиси сè што ќе се случи во 2025 година?

0 SHARES Сподели Твитни

Филмот „Таа“ од 2013 година, во кој главните улоги ги играат Скарлет Јохансон и Хоакин Феникс, повторно стана тема на дискусија на социјалните мрежи, бидејќи дејството се одвива во 2025 година – и многумина сметаат дека го предвиде нашето сегашно време со неверојатна точност.Заплетот го следи осамениот човек кој развива романтична врска со напредна вештачка интелигенција, чиј озвучен глас го позајмува Јохансон. Она што тогаш изгледаше како научна фантастика, денес изгледа возможно, со оглед на сеприсутните асистенти со вештачка интелигенција и чет-ботовите во секојдневниот живот.Корисниците на социјалните мрежи забележуваат дека приказните за луѓе кои се заљубуваат во вештачката интелигенција повеќе не се само филмско сценарио, туку реалност.„Прилично е лудо како филмот „Her“ ги предвиде модата и чудните врски со вештачката интелигенција во 2025 година“, напиша еден корисник на Platform X. Други додадоа:– Тие знаеја дека вештачката интелигенција ќе биде клучна во 2025 година, само што вештачката интелигенција го нема гласот на Скарлет.Покрај тоа, многумина ја нагласуваат точноста во предвидувањето на модните трендови.– Импресивно е што ги предвидоа работите со вештачка интелигенција, но уште полудо е што го предвидоа враќањето на мустаќите – коментираше еден корисник.Некои веруваат дека филмот можеби не ја предвидел иднината, туку инспирирал технолошки иновации.– Филмовите и фикцијата имаат големо влијание врз гиковите и технолошките ентузијасти – се пошегува еден, додека друг додаде:– Можеби тие не само што предвидоа, туку и го поттикнаа развојот на технологијата.Интересно е што Скарлет Јохансон, по објавувањето на филмот, добила вистински понуди да го позајми својот глас на технологијата за вештачка интелигенција, кои ги одбила, истакнувајќи дека тоа би било спротивно на нејзините основни вредности, пренесува Б92.

