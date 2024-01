НЕВЕРОЈАТНО ОТКРИТИЕ КОЕ ГО МЕНУВА ТЕКОТ НА ИСТОРИЈАТА! Пронајден МИСТЕРИОЗЕН КОНТИНЕНТ: ДОЛГО ВРЕМЕ Е ИЗГУБЕН, А ЕВЕ КАДЕ СЕ КРИЕ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Научниците долго време се сомневаа дека пред околу 155 милиони години, долго парче од континентот се отцепило од северозападна Австралија и продолжило понатаму. Доказ за тоа е „празнината“ што ја остави зад себе – басенот, односно бездната рамнина (подводна рамнина) Арго, која лежи длабоко под океанот на брегот на северозападна Австралија.

Структурата на морското дно таму укажува дека „изгубениот континент“ – наречен Арголенд по бездната рамнина – веројатно се оддалечил на северозапад, завршувајќи таму каде што денес се островите во Југоисточна Азија.

На локалитетот се пронајдени само мали фрагменти

Се вели дека Арголанд се протегал на околу 5.000 километри од Западна Австралија до областа северно од Папуа Нова Гвинеја. Истражувачите очекуваа да најдат цврст континент скриен под островите во Југоисточна Азија, но само мали фрагменти беа пронајдени во регионот.

Nuevas evidencias de un continente “perdido”: Argoland. Se separó de Australia hace aproximadamente 157 millones de años. pic.twitter.com/usi9SRPz6W— Federico Kukso (@fedkukso) October 23, 2023

Се сомневаше дека овие фрагменти припаѓаат на Арголанд, но тие се само фрагмент од изгубениот континент. Покрај тоа, фрагментите се опкружени со остатоци од океански басени кои датираат од пред 205 милиони години, значително постари од рекордот на карпите во океанската кора на бездната рамнина Арго. Ова покажува дека овие фрагменти се оддалечиле од Австралија значително порано отколку што наводно Арголанд се одвоил пред околу 155 милиони години.

Постарите години фрлаат сомнеж дали овие фрагменти воопшто биле дел од Арголандите. Затоа што ако не го сторат тоа, тоа го поставува прашањето дали Арголинд целосно исчезнал во процес познат како субдукција, кога една тектонска плоча се лизга под друга и ќе потоне во обвивката на Земјата, геолошкиот слој што се наоѓа веднаш под кората.

Press release!For decades we have known that a continent broke off western Australia, #Argoland. We now show how Argoland was an ‘#Argopelago’ of microcontinental fragments, like Zealandia or Greater Adria, whose remains underlie Myanmar and Indonesia!https://t.co/rgi7vAgtj2 pic.twitter.com/JDbtFGgZC5— Douwe van Hinsbergen (@vanHinsbergen) October 23, 2023

„Ако Арголанд го нема, тогаш цели изгубени континенти можеби биле занемарени“

За да го утврдат ова, геолозите Дав ван Хинсберген и Елдерт Адвокат од Универзитетот во Утрехт ја реконструирале историјата на изгубениот континент за студија објавена во списанието „Гондвана Рисрч“.

„Нашата мотивација да го направиме ова истражување беше да видиме како можеме да ги усогласиме овие информации: зошто овие фрагменти се помали, како изгубивме таква област на континентална кора без никаква трага и зошто овие фрагменти се чини дека отишле порано од она што го знаеме од евиденцијата во Австралија“, велат тие.

Доколку Арголанд исчезне во процесот на субдукција, тоа би било „лоша вест“ според тие геолози бидејќи би претставувало голем научен проблем. Ова би укажало дека истражувачите можеби ги занемариле цели „изгубени“ континенти кои едноставно биле потопени.

„Ако континентите можат да потонат во обвивката и целосно да исчезнат без да остават никакви геолошки траги на површината на Земјата, тогаш не би имале многу идеја за тоа како би можела да изгледа Земјата во геолошкото минато. Би било речиси невозможно да се направат сигурни реконструкции на поранешните суперконтиненти и географијата на Земјата во минатите епохи“, се вели во соопштението на Хинсберген.

„Овие реконструкции се клучни за нашето разбирање на процесите како што се еволуцијата на биолошката разновидност и климата или за откривање на суровини. И, на пофундаментално ниво, за разбирање како се формираат планините или разбирање на движечките сили зад тектониката на плочите, два феномени кои се тесно поврзани“, додаде тој.

Арголанд сè уште присутен, но како „архипелаг“

Меѓутоа, во најновата студија, научниците утврдиле дека Арголенд е сè уште присутен, иако во фрагментирана форма. За нивното истражување, Advokat и Hinsbergen користеле софтвер кој им овозможил да го реконструираат движењето на тектонските плочи пред стотици милиони години.

Нивната работа открива дека изгубениот континент Арголанд не бил еден цврст блок кога се одвоил од Австралија пред 155 милиони години, туку дека се чини дека се распаднал на еден вид „архипелаг“ од неколку мали континенти и океански басени.

Овој процес е сличен на историјата на другите „изгубени континенти“, како што е Зеландија покрај брегот на источна Австралија и Големиот Јадран во медитеранскиот регион.

„Распадот на Арголанд во „Аргопелаг“ беше процес кој започна пред повеќе од 200 милиони години“, изјавија за „Њузвик“ двајца геолози.

Фрагменти од изгубен континент низ Југоисточна Азија

Континенталните фрагменти кои некогаш заедно го формирале Арголиланд сега се наоѓаат во Мјанмар и на островите Јава, Сулавеси, Борнео и Тимор. Сите овие острови се управувани – барем делумно – од Индонезија. Во случајот на Борнео, делови од територијата исто така припаѓаат на Малезија и Брунеи. Тимор е поделен меѓу Индонезија и суверената држава Источен Тимор.

Геолозите исто така направија теренска работа на неколку острови за да ги тестираат моделите од нивната студија.

„Главната импликација на ова истражување е дека не ја изгубивме континенталната кора без трага. Наместо тоа, голема површина на Арголанд се состоеше од океанска кора, чии остатоци ги најдовме и во Југоисточна Азија. На тој начин, оваа студија ни помага да разбереме на процесите на Земјата како субдукција“, рече двајцата геолози.

„Најмногу од сè, тоа покажува дека нашата реконструкција на географијата на Земјата во минатото не ги пропуштила големите „изгубени континенти“. Можеби ќе треба малку да погледнеме, но остатоците сè уште се присутни во геолошките записи“, додаваат тие.



