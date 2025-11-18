Неверојатно: Прстофат од овој зачин ги топи мастите побрзо од диета

Научниците утврдија дека циметот е посебен дар од Бога кој треба почесто да го употребуваме.
Циметот го поттикнува метаболизмот, помага да топиме килограми и да бидеме многу поздрави.
Научници од Универзитетот во Мичиген установиле дека циметот има состојки кои помагаат телото да слабее, да се топат маснотиите особено на критичните зони, а се забрзува и метаболизмот за 180 посто.
Освен тоа, циметот помага за подобра работа на мозокот, помага при суво грло и кашлица, помага за намалување на менструалните болки кај жените.
Во голема мера го поттикнува лачењето на инсулин и е многу важен во борбата против дијабетесот.
Со циметот ќе бидете поенергични и ќе го зајакнете имунитетот.
Консумирајте цимет почесто.