Десет пожарникари загинаа, а 14 се повредени при гаснење пожар во централната турска покраина Ескишехир, изјави во среда турскиот министер за земјоделство и шумарство Ибрахим Џумакли.Пожарникарите и спасувачите се борат со пожарот во населбата Сејтигази од раните утрински часови, објавува „Јутарњи лист“.Седум пожари сè уште беснеат во пет централни и западни турски провинции, рече министерот.На Кипар , во средата, пожарникарите се бореа со огромен шумски пожар што предизвика евакуација на најмалку четири села.

A large firenado was caught on camera during a wildfire in Bilecik, Turkey, this week. pic.twitter.com/4xOI5f0ZTY— AccuWeather (@accuweather) July 23, 2025

Властите соопштија дека пожарот беснее во област северно од Лимасол, разгорен од силни ветрови и високи температури.Портпаролот на противпожарната служба изјави дека пожарот предизвикал „значителна штета“ на домовите во областа позната по своите лозја.

this is cyprus now, 10s of kilometers across on firewe dont even have the appropriate gear to fight this because of the russian sanctions from the euthis isnt unexpected, every summer we have wild fires but the european union gets to decide our fate pic.twitter.com/PYldsQ1CUM— lefy ∆ (@lefycodes) July 23, 2025

Кипар побара помош од ЕУ а Јордан исто така ќе ја испрати.Температурите на Кипар достигнаа 43 степени Целзиусови во среда. Во четврток треба да се искачат на 44 степени, што би била највисоката температура оваа година.



