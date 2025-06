НЕВИДЕНО ДО СЕГА, АМЕРИКАНЦИТЕ ПОДИГНАА ОГРОМЕН БРОЈ АВИОНИ! Објавена е застрашувачка мапа, се упатуваат кон исток

Голем број авиони-танкери на американските воздухопловни сили KC-135 и KC-46, авиони што се користат за полнење гориво од воздух, масовно ги напуштаат американските бази.

– Американските воздухопловни сили извршија невидено масовно распоредување на авиони за полнење гориво KC-135 и KC-46 преку Атлантикот од базите на копното на САД, што предизвикува сериозни шпекулации дека авионот би можел да биде наменет за учество во тековната израелско-иранска војна – се наведува во статијата.

About 30 US Air Force aircraft, mostly KC-46A Pegasus and KC-135 Stratotankers, that left the US last night are starting to reach Europe. The final destination is unknown. pic.twitter.com/8qUqzh9qBm

— Flightradar24 (@flightradar24) June 16, 2025