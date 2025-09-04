Невообичаена традиција: Земјата која бара да ги соблечете чевлите пред да влезете во ресторан (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку патувате во Јужна Кореја, проверете дали вашите чорапи се без дупки, бидејќи некои традиционални ресторани ќе ве замолат да ги соблечете чевлите.

За посетителите од други делови на светот, Јужна Кореја може да изгледа како друга планета, а некои од поинтересните работи што можете да ги доживеете таму ги открива патеписецот Роберт Дачешин. Меѓу другото, кога ќе сретнете луѓе, можеби ќе бидете збунети колку се стари луѓето во Јужна Кореја бидејќи тие ги бројат своите години поинаку од нас. Штом се родат, им се дава една година на самиот почеток.

Според возраста во Јужна Кореја, ние ја поминавме првата година за време на бременоста. Иако владата објави дека наскоро ќе го укине ова броење на возраста, веруваме дека ќе им треба малку време на граѓаните на Јужна Кореја да се навикнат на новите правила. Иако мислевме дека сме суеверни, има многу работи што носат лоша среќа и таму – како црвената боја или бројот четири.

Во секој случај, ако наскоро патувате во Јужна Кореја, нема да ви биде здодевно и проверете дали сите чорапи што ги носите се целосни. Зошто? Бидејќи многу ресторани низ земјата, како и домови, ќе ве замолат да ги соблечете чевлите пред да влезете низ вратата.

Соблекувањето чевли во куќите и становите е најчесто без исклучок и секој треба да ги соблече чевлите, без оглед на возраста или статусот. А во некои ресторани нема да се извлечете без да ги оставите чевлите на одредени места, пишува Пун куфер.

Ова правило е особено точно во традиционалните ресторани, кои се специфични и по нивните ниски маси бидејќи стојат на подот. Знак дека треба да ги соблечете чевлите во рестораните е држач за чевли до кој ќе најдете еден куп заеднички влечки што можете слободно да ги користите. Покрај рестораните и студентските домови, чевлите се соблекуваат и во спортски сали, училишта и деловни простории.

