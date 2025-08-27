Неговата сопруга живее со 20 љубовници: Најбогатиот крал спие на дијаманти, а една љубовница има посебно место

0 SHARES Сподели Твитни

Некогаш познат како плејбој принц, денешниот крал на Тајланд Маха Ваџиралонгкорн, познат и како Рама X, не престанува да ја интригира јавноста дури и по доаѓањето на престолот. Неговото владеење беше обележано со бројни скандали, екстравагантни животни и семејни драми.Иако поголемиот дел од времето го поминува во германската покраина Баварија, каде што живее во луксуз и располага со богатство проценето на дури 24 милијарди фунти, тој речиси и не е присутен во сопствената земја. Сепак, во Тајланд е забрането јавно да се критикува кралот – законот предвидува до 35 години затвор за оние што ќе се осмелат да го сторат тоа.Љубовни врски и „дворски војни“Кралот е познат по својот бурен приватен живот и повеќекратните бракови. Неговата официјална сопруга е кралицата Сутида Тиџаи, поранешна командантка на кралската гарда, но покрај неа, во палатата имало и официјална љубовница – кралската конкубина Сининат Вонгваџирапакди .Сининат беше првата жена по речиси еден век што ја доби титулата кралска благородничка-конкубина. Сепак, таа падна во немилост поради наводен конфликт со кралицата Сутита, ги изгуби сите свои титули и чинови, а подоцна, откако беше „помилувана“, беше вратена на должноста.Претходно, за време на пандемијата на коронавирусот, кралот предизвика јавен бес кога, додека цела Германија беше во карантин, доби дозвола да престојува во луксузен хотел во Баварија со својот харем од 20 конкубини.Семејни скандалиМаха Вачиралонгкорн досега бил во четири брака. Со својата прва сопруга, принцезата Соамсавали Китијакара , имал ќерка, принцезата Наџракитијаба. Сепак, дури и тогаш започнал афера со актерката Џувадида Полпрасерт , со која имал пет деца. Нивниот брак завршил со скандал, а децата сè уште живеат во Соединетите Држави, додека ќерката што кралот ја задржал во Тајланд ја добила титулата принцеза.Неговата трета сопруга, Шрирасми Сувади, се повлече од јавниот живот откако нејзиното семејство беше обвинето за корупција, додека последната, сегашната кралица Сутида, се омажи за него само три дена пред крунисувањето.Крал прогонуван од скандалиСо текот на годините, во јавноста протекоа и видеа што дополнително го оштетија угледот на монархот – како што е видеото од 2009 година во кое сопругата во тоа време, речиси гола, беше услужувана од слуги додека го славеше роденденот на кучето на кралот.Покрај приватните скандали, постојат и меѓународни проблеми – од запленувањето на кралските авиони во Германија поради долгови, до бурните афери со љубовници и луксузниот живот што е во спротивност со традицијата на монархијата.И покрај сè, Маха Ваџиралонгкорн останува на тронот како еден од најконтроверзните монарси на денешницата, а неговото владеење продолжува да предизвикува чудење и осуда во земјата и во светот.

