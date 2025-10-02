Неда Украден за неуспешните врски и бракови: Подобро е да си сам отколку да те изеде некој (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Регионалната музичка ѕвезда Неда Украден, во неодамнешно интервју, меѓу другото зборуваше за луѓето кои остануваат во лоши врски и бракови од страв што ќе мислат луѓето за нив ако одлучат да раскинат.„Врската не ти оди добро? Раскини. Брак? Разведи се. Подобро е да бидеш сам отколку да те издаде некој. Дали е тоа точно? Точно така. Мислам, не знам зошто луѓето… Ми се чини дека колку е полоша љубовта, толку поцврсто се држат за неа. Колку е понеуспешна врската, толку повеќе…“ рече таа.Водителот изјави дека ова е веќе прашање за психолози и психијатри кои можат да објаснат зошто се случува ова. Неда Украден верува дека станува збор за некаков мазохистички „фазон“.„Колку што има садисти, има уште повеќе мазохисти, ми се чини, кои инсистираат да бидат повредени, понижени, згмечени, запоставени. Секој некако се жени и се заљубува со надеж дека сте сретнале принц на бел коњ, барем жена, која ќе ве води низ животот, низ некои убави работи, успеси, победи, деца, семејство, а вие доживувате будала која ве држи назад, која ве малтретира, која не ве пушта, која е љубоморна на она што можете, знаете и сакате“, рече таа.Неда Украден има еден брак зад себе – со режисерот Милан Билбија, со кого ја доби ќерката Јелена. Тие беа заедно 10 години. Тој почина во 2013 година. Пејачката претходно зборуваше за тоа зошто не се чувствува среќно.„Прашањето никогаш не беше дали сум сакана и обожавана, дали ме додворуваат. Не ми недостасуваше тоа, туку што е добро за мене во љубовта. Барав нешто што не можев да го добијам – сојузник, поддршка, безгранична доверба, пријател пред сè. Не велам дека го немаше, но не до степен до кој ми требаше. Популарноста, патувањата и долгите отсуства од дома си го земаа данокот и го уништија она што беше добро во моите врски“, рекла таа во интервју за Hello.rs.

