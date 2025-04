0 SHARES Сподели Твитни

Во Тирана, од 23 до 30 април, првпат ќе се одржи „Недела на македонската култура“, значајна манифестација со цел промоција на македонското културно наследство, туризмот и економските врски. Организаторите на настанот се македонскиот Културно-информативен центар и Амбасадата во Тирана, со помош од Министерството за култура и туризам, а дополнително поддржани од страна на албанското Министерство за економија, култура и иновации и Општината Тирана. Благодарение на напорите на в.д. македонски амбасадор Љуфтим Спахиу, директорката на КИЦ, Ема Попивода, и истакнатиот македонски активист Ендрит Фетаху, на крајот на јануари беа остварени неколку средби со претставници од албанските институции. Македонската културна недела ќе биде отворена на 23 април во 20 часот со концерт на пијанистката Ема Попивода и DJ Реа Лемнуша во концертната сала на православната црква. На 25 април, во културниот центар НОБИС, ќе се отвори изложба на македонска традиционална облека, а следниот ден, во познатата „пирамида“, ќе има дегустација на избор од македонски вина во 16 часот. На 30 април, во 18 часот, театарот Артурбина ќе го претстави 8 отсто. Во текот на овие денови, центарот на Тирана, плоштадот „Народни херои“, ќе биде украсен со црвено-жолти бои и македонски знамиња. Финансирањето на овој настан изнесува 20 илјади евра, од кои 80 проценти се покриени од страна на Општината Тирана.

The post „Недела на македонската култура“ во Тирана од 23 до 30 април appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: