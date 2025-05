НЕДЕЛЕН ХОРОСКОП ОД 12 ДО 18 МАЈ

0 SHARES Сподели Твитни

Овен (21.3 – 20.4)

Работа: Со престанокот на опозицијата помеѓу вашите владетели Марс и Плутон на почетокот на периодот, тензијата на работа се намалува. Влегувањето на Меркур во куќата на работата, по една година, ги забавува договорите. Завршете го потпишувањето на договорот, ако работите со странци. Во првата половина од неделата, може да добиете две подеднакво интересни понуди и не двоумете се да ги прифатите обете.

Љубов: Владетелот на вашиот љубовен живот, Венера, планетата на љубовта во вашиот знак, ви носи популарност во друштво на спротивниот пол. За време на полната месечина во куќата на страста, на 12 мај, можеби ќе почувствувате потреба да се ослободите од оковите на минатото. На почетокот на неделата, слободните ќе запознаат личност која ќе ги шармира на прв поглед.

Здравје: Дополнителна претпазливост зад воланот.

Бик (21.4 – 21.5)

Работа: Транзитот на Сонцето над опасниот Алгол во вашиот знак ве предупредува да внимавате на финансиски измами, особено ако сте самовработени. Меркур, владетелот на вашата работа и креативност, влегува во вашиот знак по една година, правејќи напнати аспекти со планетите на акцијата и парите, што предупредува на претпазливост со ризични финансиски потези, заеми и позајмувања.

Љубов: Со завршувањето на опозицијата помеѓу Плутон и Марс, владетелите на вашиот брак, се намалува и тензијата во домот. Конјукцијата на вашиот владетел Венера и Нептун ви носи тајна романса, платонска врска или потреба да го идеализирате вашиот партнер. Полната Месечина во Шкорпија, на 12 мај, носи врв на силни емоции, трансформација или крај на врската.

Здравје: Чувствителни репродуктивни органи.

Близнаци (22.5 – 21.6)

Работа: Сонцето, кое го регулира вашиот начин на размислување од куќата на тајните непријатели, транзитира низ Алгол оваа недела, затоа бидете повнимателни кога работите со Лавови и Овни. Вашиот владетел Меркур се придружи на Сонцето – внимавајте никој да не работи зад вашиот грб. Во средината на периодот, имате поддршка и помош од роднините на вашиот партнер. Бидете повнимателни со вашите изјави во јавноста.

Љубов: Позициите на љубовните планети ви носат нови контакти и бројни познанства. Венера, владетелка на вашиот емотивен живот, во куќата на социјалниот живот, сугерира средба преку пријатели или социјална мрежа. Полната Месечина во Шкорпија на 12 мај ги стимулира вашите интензивни чувства кон постара личност што ја познавате преку работата.

Здравје: Бидете внимателни зад воланот.

Рак (22.6 – 22.7)

Работа: Сонцето минува над опасната сопственост Алгол во вашата куќа на планови, носејќи ви финансиски добивки преку пријатели, странци и големи организации. Во истата куќа е и Меркур, што ви носи позабрзано темпо и договор за недвижнини. Сепак, може да бидете склони да донесувате погрешни одлуки. Во вториот дел од периодот, внимавајте на измами и бидете внимателни со кого ги споделувате вашите планови.

Љубов: Триаголникот на Сатурн, Венера и Марс, укажува на познанство со привлечна, духовита личност од работа. Оваа недела, фиксната ѕвезда Алгол предупредува на можноста за раскинување поради посесивноста на вашиот партнер. Во времето на полната месечина во куќата на љубовта, на 12 мај, можна е страсна средба со привлечна, помлада личност.

Здравје: Избегнувајте газирани пијалоци.

Лав (23.7 – 22.8)

Работа: Вашиот владетел, Сонцето, транзитира низ имотот на Алгол во вашата кариерна куќа, носејќи ви изненадувања на деловниот фронт. Транзитот на Марс, планетата на конфликтите, низ вашиот знак ве предупредува да избегнувате расправии. Позицијата на Меркур, владетелот на вашиот бизнис, најавува понапорно темпо на работа и подобри финансиски резултати. Разговорот со вашиот шеф може да резултира со поволен исход за вас.

Љубов: Венера, планетата на љубовта, во секстил со Уран, владетелот на партнерствата, ви носи ненадејна средба со некој што се враќа од долго патување. Полната Месечина, еднаш годишно, во куќата на приватниот живот, на 12 мај, нагласува дискусии со вашиот сопружник со цел да се реши ситуација што ве мачи неколку месеци.

Здравје: Рекреирајте се.

Девица (23.8 – 22,9)

Работа: Позицијата на Венера, планетата на парите и владетел на вашата работа, во куќата на ризикот ве предупредува да бидете повнимателни со вашите трошоци. Ослабената моќ на вашиот владетел Меркур, кој исто така управува со вашата кариера, ве прави склони кон донесување погрешни одлуки. Во втората половина од периодот, потребна е дополнителна претпазливост со документацијата, особено договорите. Слушајте ги советите на Шкорпија или Јарец.

Љубов: За време на полната месечина во третата куќа, на 12 мај, ќе бидете склони да го преиспитате вашиот однос со вашата сакана личност. Однесувањето на брачен или долгогодишен партнер може да предизвика сомнежи кај вас за неговата искреност. Во вториот дел од периодот, слободните Девици можат да започнат романса со некој што често го гледаат во нивната околина.

Здравје: Главоболка.

Вага (23.9 – 22.10)

Работа: Транзитот на Сонцето над фиксната ѕвезда Алгол во вашата куќа на финансиите ви носи можности за профит во еден донекаде ризичен бизнис. Вашиот владетел и вашата куќа на парите, Венера, се оддалечува од Нептун, но сепак влијае на зголемувањето на вашите приходи преку јавни активности, медиуми, право, уметност, мода и дизајн.

Љубов: Марс избега од својата повеќемесечна опозиција со Плутон, поради што вашиот однос со вашиот сопружник се подобрува. Нагласена осма куќа со дури три планети, ги буди страстите носејќи романтична преписка со некој што долго време сака да ве види. Со полната Месечина во вашата втора куќа на 12 мај, ја преиспитувате вашата врска со саканата личност.

Здравје: Рекреирајте се.

Шкорпија (23.10 – 22.11)

Работа: Сонцето транзитира низ опасната фиксна ѕвезда Алгол, создавајќи предизвикувачки аспекти со вашите владетели Марс и Плутон, па затоа се можни конфликти со претпоставени и деловни партнери. Проблеми во приватниот бизнис. Бидете повнимателни со вашите изјави, особено ако сте вклучени во јавни активности. На крајот од периодот, избегнувајте склучување зделки и потпишување договори.

Љубов: Нагласениот знак Бик носи кавги со брачниот другар, особено по 12 мај, а на крајот од периодот, љубоморни сцени. Во времето на полната месечина во вашиот знак, вашите интензивни емоции кон некој што живее во странство или кого ќе го сретнете во друштво на пријатели ќе излезат на површина.

Здравје: Променете ја исхраната.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Работа: Транзитот на Сонцето низ Алгол во куќата на работата ви носи пари преку недвижнини и самостојни активности, но и вонредни трошоци. По 12 мај, можеби ќе чувствувате како некој или нешто да ве спречува или ограничува. Бидете потолерантни кон колегите и соработниците. Обрнете повеќе внимание на договорите, особено ако инвестирате во нов проект со луѓе од странство.

Љубов: Конјукцијата на вашиот владетел Нептун и Венера во куќата на работата ги доведува слободните луѓе во љубов преку интернет со некој што е ангажиран во јавна или креативна активност. Полната Месечина во куќата на потсвеста, на 12 мај, фрла светлина врз вашите скриени стравови за да можете да ги испитате потиснатите емоции, а можно е и раскинување.

Здравје: Проблеми со тироидната жлезда.

Јарец (22.12 – 20.1)

Работа: Влегувате во период кога можете да очекувате подобрување на вашата финансиска состојба. Конјукцијата на Сонцето со фиксната ѕвезда Алгол во Бик им носи нови, свежи идеи на уметниците, а Меркур во тој знак предупредува дека е време да се завршат важните договори. Има поголеми шанси за склучување договори со странци. Венера и Нептун во куќата на кариерата ве охрабруваат да започнете сопствен бизнис.

Љубов: На почетокот на неделата, можно е да го обновите контактот со некого преку интернет. Конјукцијата на вашиот владетел Сатурн и Венера внесува стара симпатија во вашиот живот. Полната Месечина во куќата на социјалниот живот, на 12 мај, носи потреба да се ослободите од негативните емоции, како и ненадеен прекин во комуникацијата со помлада личност.

Здравје: Промени во расположението.

Водолија (21.1 – 19.2)

Работа: Во овој период, Сонцето минува над опасниот Алгол, правејќи напнати аспекти со ретроградниот Плутон во вашиот знак и Марс во куќата на партнерствата, што носи проблеми со соработниците, тужби, недвижнини и приватен бизнис. Полната Месечина во вашата куќа на кариерата, на 12 мај, носи турбуленции во вашиот професионален живот и потреба да воспоставите рамнотежа со вашиот приватен живот.

Љубов: Венера, планетата на љубовта, во секстил со вашиот владетел Уран, ви носи изненадување од сакана личност. Меркур, кој владее со вашиот љубовен живот, во куќата на приватноста предупредува на проблеми со член од семејството. Во првата половина од периодот ве очекува пресвртница во врската со вашиот брачен или долгогодишен партнер.

Здравје: Главоболка.

Риби (20.2 – 20.3)

Работа: Нагласената куќа на договори и бизнис ви носи бројни контакти, но не е време да инвестирате во нови проекти. Венера, планетата на парите, сè уште во близина на вашиот владетел Нептун, симболот на имагинацијата и идеите, во куќата на работата, им носи инспирација и повеќе пари на уметниците. По 12 мај, вашиот ентузијазам може да се намали, бидејќи постојано ќе имате чувство дека нешто ве спречува или ве забавува.

Љубов: Аспектите на Меркур, кој ги регулира врските, укажуваат на средба со шармантна личност на семинар, форум или предавање. Средба со стара симпатија на службено патување. Полната Месечина во Шкорпија, на 12 мај, ја стимулира вашата потреба да се ослободите од сè што ве спречува да ги предизвикате вашите емоции.

Здравје: Внимавајте на инфекции.

