Недостатокот на кондоми на Зимските олимписки игри ги изненадува дури и учесниците: „Денот на вљубените во полн ек“

Спортистите на Олимписките игри во Милано и Кортина го прославија Денот на вљубените со препознатлив олимписки интензитет, тркајќи се со бесплатни залихи од кондоми, а кутиите останаа празни пред празникот – што ги изненади дури и самите учесници.

Организаторите дистрибуираа приближно 10.000 кондоми низ градот и сместувачките капацитети на планина, продолжувајќи ја долгогодишната олимписка практика насочена кон промовирање безбедни односи меѓу претежно млади, здрави и енергични натпреварувачи кои живеат во тесни простории.

Сепак, до саботата, залихите беа снемани, со што Милано се додаде на долгата листа на Игри каде што побарувачката значително ја надмина понудата, што сега е речиси рутинска олимписка споредна претстава.

„Ова јасно покажува дека Денот на вљубените е во полн ек во селото“, изјави портпаролот на Меѓународниот олимписки комитет, Марк Адамс, на прес-конференција во саботата, „10.000 беа искористени – 2.800 спортисти – можете сами да пресметате“.

„Правило 62 од Олимписката повелба е дека мора да имаме приказна за кондом. Побрзо, повисоко, посилно, заедно“, се пошегува Адамс.

Иако спортистите добиваат бесплатни кондоми на секои Игри, гужвата во Милано ги запрепасти дури и самите спортисти.

„Го видов утрово. Бев шокиран како и сите други“, рече мексиканскиот уметничко лизгач Донован Кариљо.

Миалитијана Клерк, алпска скијачка што го претставува Мадагаскар, рече дека не останало ништо во нејзиниот сместувачки капацитет.

„Имаше многу кутии на влезот од секоја зграда во која престојувавме и секој ден по малку исчезнуваше од кутијата“, рече Клерк, „Веќе знам дека многу луѓе користат кондоми или им ги даваат на своите пријатели надвор од Олимписките игри затоа што тоа е еден вид подарок за нив“.

Иако медалите остануваат официјална валута за успех, празните диспензери значат дека и социјалната страна на Игрите цвета.

