Недостаток на кондоми на Зимските олимписки игри, залихите исчезнаа за само три дена

Организаторите на Зимските олимписки игри во Милано и Кортина веќе во втората недела од натпреварувањето се соочуваат со неочекуван проблем бидејќи им снемало кондоми, пишува италијанската „Ла Стампа“.

Сите 10.000 кондоми што им беа слободно достапни на спортистите во Олимпиското село беа потрошени за само три дена, а организаторите наводно ветија нова пратка без да прецизираат кога ќе пристигне.

Традиционалната дистрибуција на кондоми на Олимписките игри трае уште од Сеул во 1988 година, а целта е да се промовира безбедно сексуално однесување кај спортистите.

Сепак, бројката од 10.000 кондоми за околу 2.900 спортисти се покажа како недоволна, што е нешто повеќе од три кондоми по лице.

На Олимписките игри во Рио 2016 година беа поделени дури 450.000 кондоми, во Париз 2024 година имаше повеќе од 200.000, додека во Токио 2021 година имаше достапни 160.000.

На Зимските олимписки игри во Пјонгчанг во 2018 година беа поделени 110.000, и јасно е дека овогодинешниот број е значително помал отколку во претходните изданија.

Патем, Олимписките игри отсекогаш биле, освен што биле спортски спектакл, место за дружење, стекнување пријатели, па дури и романса.

