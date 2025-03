Недостиг на електрична енергија предизвикува проблеми во болниците

0 SHARES Сподели Твитни

Рано утринава Русија и Украина се обвинија меѓусебно за воздушни напади кои резултираа со пожари и оштетена инфраструктура само неколку часа откако се договори ограничен прекин на огнот во војната меѓу Русија и Украина. Владимир Путин, претседателот на Русија, и американскиот претседател Трамп, се согласија на ограничен 30-дневен прекин на огнот во нападите на украинската енергетска инфраструктура, додека планирате да започнете разговори за поширок мировен план, објави Белата куќа. Според Кремљ, за време на долготрајниот телефонски разговор меѓу лидерите, Путин нареди да се прекинат нападите на енергетските капацитети, иако не го прифати подолгорочниот предложен прекин на огнот од САД.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, кого потоа одржа телефонски разговор, изјави дека поддржува ограничен прекин на огнот, но повика светот да ја спречи Русија да продолжи со војната. Тој истакна дека цивилната инфраструктура и граѓаните се под напад, додека неколку часа по разговорите со Трамп и Путин, Русија нападна енергетски објект во Славјанск, оставајќи го градот без струја.

Во меѓувреме, украинските сили реагираа со успешен напад врз руските нафтоводни капацитети. Во регионот Суми, руските дронови оштетија болнички објекти што предизвика евакуација, без повреди. Во близината на Киев, при напад со дрон на руската војска, 60-годишен маж беше повреден, а оштетени беа неколку домови. Зеленски информираше дека Русија лансирала повеќе од 40 дронови за кратко време по повикот меѓу лидерите.

Во руската Краснодарска област, украински дрон предизвика пожар во складиште за нафта, но нема жртви. Русите евакуираа 30 работници, а 105 лица и 45 единици опрема се вклучија во гаснењето на пожарот. Руските вооружени сили соборија 57 украински дронови во текот на ноќта над различни региони, вклучително и Азовското Море.

Руската агенција за цивилна авијација времено ги сопре летовите од неколку аеродроми за да се осигура безбедноста по извештаите за дронски напади.

