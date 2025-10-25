Независната левичарка Кетрин Коноли победи на изборите во Ирска

Независната и левичарска кандидатка Кетрин Коноли победи на претседателските избори во Ирска. Таа освои околу 50% од гласовите со прв избор во сите три изборни единици. Нејзината ривалка, Хедер Хамфрис, од владејачката централно-десничарска партија, денес го призна поразот откако прелиминарните резултати покажаа голема разлика во победата меѓу кандидатите.

Коноли ја доби поддршката на многу млади Ирци и е поддржана од коалиција на левичарски опозициски партии.

Пратеникот на социјалдемократите Лиам Квејд рече дека ова е „зачудувачка победа за Кетрин Коноли, нејзиниот тим и нивната креативна, динамична и позитивна кампања“.

„Горд сум што Социјалдемократите беа првата партија што ја поддржа Коноли и сме задоволни што и други партии оттогаш се придружија, бидејќи нејзиниот моментум растеше. Ја поддржавме нејзината кандидатура на почетокот на јули, што ѝ овозможи рано да ја започне својата кампања – оттогаш таа патуваше низ целата земја, се среќаваше со луѓе и ја изложуваше својата визија за претседателството“, рече тој.

Квејд додаде дека Кетрин има јасна визија за претседателството.

„Таа покажа дека има силен глас за прашањата што се важни за луѓето – домувањето, трошоците за живот, услугите за лицата со попреченост, климатските промени, ирскиот јазик и геноцидот во Газа. Оваа кампања создаде чувство дека промената е можна, а сега потенцијалот за таа промена е поголем од кога било. Нејзината победа покажува дека постои огромна желба за поинаква Ирска – и ние сакаме да бидеме во срцето на тоа. Сакаме да играме голема улога во секоја нова влада и да обезбедиме дека социјалдемократските вредности – еднаквост, одржливост, инклузивност и правда – се во нејзиното срце“, заклучи тој.