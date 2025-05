Нека му е со среќа

0 SHARES Сподели Твитни

Наредната недела ќе имаме завршна средба со претседателот на Алијанса за Албанците, Арбен Таравари, и му посакувам се најдобро. Ова го изјави премиерот Мицкоски, потврдувајќи го заминувањето на досегашниот министер за здравство од кабинетот. Мицкоски истакна дека парламентарното мнозинство останува цврсто. Според неговите зборови, Таравари решил да се врати во редовите на Демократската унија за интеграција, без поголемо учество од членството на неговата партија.

„Господинот Таравари и група луѓе околу него одлучија да се вратат во редовите на Али Ахмети и Демократската унија за интеграција. Мојата желба е само да му посакам успех, а следната недела ќе одржиме финална средба за да разгледаме што сме постигнале. Не очекував навистина дека ќе се врати во редовите на Али Ахмети, но ова е негова одлука и верувам дека е избор на малкумина во партијата, а не на мнозинството од Алијанса за Албанците,“ изјави премиерот Мицкоски.

Во врска со тоа дали министрите и пратениците од партијата на Таравари ќе останат во Владата, или ќе се приклучи друга партија во мнозинството, Мицкоски не беше конкретен: „Што ќе се случи останува на времето да покаже. Владата е стабилна, со речиси две третини од поддршката во парламентот,“ додаде тој.

Таравари, во изјава за ТВ21, изрази дека Мицкоски е под притисок на преостанатата албанска група во Владата, поради неговата одлука да одржи посебни листи на локалните избори. Во објавата за отворањето на нова канцеларија во Бутел, тој кажа дека за него заминувањето од Владата не е проблем, бидејќи е важно да се оди по европскиот пат. „Премиерот Мицкоски е под голем притисок, а мене ми е жал кога слушам дека е жртва на овие суеверја. Нашата партија одлучи да учествуваме со сопствени советнички листи на локалните избори. Оваа одлука не беше добро примена од албанската група во Владата и се појавија многу изговори. Ние сакаме да се одвоиме од оваа атмосфера на шпекулации и заговори. Политичарите од Албанската група во Владата, за жал, не се променија — тие се наследници на стара политика. Сепак, ќе разговарам со Мицкоски за да ја објаснам нашата позиција,“ рече Арбен Таравари од Алијанса за Албанците.

Пасимелно, Биљал Касами од ВРЕДИ изјави дека Таравари заминува, но дека некои членови на неговата партија, кои не се согласуваат со неговиот потег, може да останат во власта.

The post Нека му е со среќа appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: