Некогаш беа симбол на луксуз, денес собираат прашина: Југословените трошеа богатство на овие 6 работи

Имаше време кога луксузот не се мереше според брендовите, туку според работите што траеја со децении. Во Југославија не купувавте често, но кога купувавте, избиравте внимателно, со идеја дека ќе остане во семејството засекогаш.

Денес, во ерата на минимализмот и брзите трендови , многу од тие работи повеќе немаат иста вредност. Она што некогаш беше симбол на престиж и гордост, денес често завршува заборавено – или заменето со нешто попрактично.

Фиксен телефон – луксуз што го чекате со годиниДенес е незамисливо да чекате во ред за да се јавите некому.

Но, во минатото, луѓето аплицирале за воведување на фиксна линија и чекале со години. Инсталацијата била скапа, конекцијата честопати лоша, но имањето телефон во куќата значел престиж и статус.

Витрини – гордост на секоја дневна собаТешко е да се замисли стан во Југославија без голема витрина.

Стаклените ормари каде што се чувале најубавите работи биле неопходен дел од ентериерот. Тие биле купени за да траат – и навистина траат, бидејќи многу луѓе сè уште го имаат истиот мебел стар со децении.

Кристал – знак на богатство и посебни пригодиКристалните садови биле резервирани за посебни моменти.

Вазни, чинии и чаши биле изложени на видно место и се користеле само кога пристигнувале важни гости. Кристалот не бил само предмет – тој бил доказ дека едно домаќинство има стил и статус.

Денес, многу луѓе го користат секој ден или едноставно го оставаат настрана без никакви посебни емоции.

Прибор за јадење – луксуз зачуван за гоститеКомплетите чинии, чаши и чинии беа вистинско мало богатство.

Југословенските домаќинки ги чуваа внимателно и ги изнесуваа само во посебни пригоди. Целосната услуга значеше дека си „сериозен домаќин“.

Денес, сè повеќе луѓе се свртуваат кон поедноставни, модерни решенија.

Теписи – симбол на топлина и благосостојбаТеписите беа многу повеќе од декорација.

Тие биле поставувани насекаде – на подот, но и на ѕидовите. Се сметале за знак на удобност и безбедност и често биле купувани со голем финансиски напор.

Денес, многумина ги фрлаат од своите домови, избирајќи поедноставни и поодржливи површини.

Крзнено палто – статусен симбол на секоја дамаВо Југославија, жената со крзнено палто била симбол на елеганција.

Овие парчиња се купувале на рати и се носеле во посебни пригоди. Честопати биле придружени со крзнени детали како што се капи или украси.

Денес, крзнените палта се многу поретки – и повеќе не се дел од секојдневната мода.

Можеби времињата се промениле, но едно е сигурно – овие работи ја раскажуваат приказната за генерациите кои ја ценеле издржливоста, трудот и вредноста на секој динар.

