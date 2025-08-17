Неколку европски лидери ќе го придружуваат Зеленски на состанокот во Белата куќа

Кир Стармер и други европски лидери ќе му се придружат на претседателот на Украина, Володимир Зеленски во Вашингтон на мировни разговори со претседателот Трамп.

Францускиот претседател Макрон, германскиот канцелар Фрајдрих Мерц и Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, исто така ќе присуствуваат на состанокот во Белата куќа во понеделник, во рамките на напорите за договор за безбедносни гаранции за Украина според кој било договор со Русија.

Фон дер Лајен изјави дека присуствува на барање на Зеленски. Во делегацијата ќе бидат и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, финскиот претседател Стаб и италијанската премиерка Џорџа Мелони. Покажувањето поддршка веројатно ќе го зголеми притисокот врз Трамп да утврди какви безбедносни гаранции ќе ѝ понудат САД на Украина за да се осигури дека кој било мировен договор со Русија ќе биде успешен.