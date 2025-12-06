Неколку знаци дека имате покачено ниво на кортизол

0 SHARES Сподели Твитни

Кортизолот, познат како хормон на стрес, во мали количини го подготвува телото за одговорот „бори се или бегај“, но премногу од него може да предизвика воспаление и мноштво здравствени проблеми. Хроничниот стрес влијае на секој дел од телото – од дигестивниот систем и кожата до срцето и мозокот. Д-р Кунал Суд открива шест знаци на висок кортизол и објаснува како да ги препознаете и што да направите за да ги намалите нивоата на кортизол природно.

1. Акумулација на масно ткиво на стомакот, лицето и вратот

Д-р Суд наведува дека зголемувањето на телесната тежина во абдоменот, лицето и задниот дел од вратот често се поврзува со висок кортизол, особено кога рацете и нозете остануваат со иста големина. Овој модел на масно ткиво се јавува при долготраен стрес или со Кушингов синдром, кога кортизолот е хронично покачен. Високиот кортизол може да предизвика и „месечево лице“ (заоблено лице) и масна испакнатина на вратот позната како „биволска грпка“. Овој феномен често е придружен со зголемен крвен притисок и нарушувања на шеќерот во крвта, објавува „Тајмс оф Индија“.

2. Проблеми со кожата

Зголемениот кортизол може да ја истенчи кожата со разградување на протеините, правејќи ја почувствителна и склона кон рани, модринки и бавно заздравување. Исто така, го зголемува производството на себум, што ги влошува акните. Д-р Суд објаснува дека црвените стрии може да се појават во областите каде што се акумулираат маснотии, како што се стомакот и бутовите, како и да ги влошат егземите, псоријазата или розацеата. Стресот од висок кортизол, исто така, го забрзува стареењето, што доведува до сувост и брчки.

3. Лошо варење

Според докторот, желудникот е еден од првите органи што реагираат на стрес, а продолженото покачено ниво на кортизол може да ги направи цревата попропустливи, предизвикувајќи надуеност и непријатност. Деликатната врска помеѓу мозокот и цревата е исто така нарушена, што ја менува рамнотежата на цревните бактерии. Оваа нерамнотежа може да доведе до синдром на иритабилни црева (IBS) или неправилно варење. Сето ова предизвикува воспаление, кое се создава од вишок кортизол и негативно влијае на подвижноста и секрецијата во цревата.

4. Болки во мускулите и зглобовите

Кортизолот го разградува мускулното ткиво за да генерира енергија под стрес, што ги ослабува мускулите и долгорочно ги оптоварува зглобовите. Д-р Суд истакнува дека високиот кортизол ја намалува густината на коските и мускулната маса, што може да доведе до болка, замор, па дури и остеопороза. Многу луѓе погрешно веруваат дека хроничниот замор е нормален дел од стареењето, но долготрајната болка и слабост не треба да се игнорираат.

5. Чести настинки и инфекции

Кортизолот е тесно поврзан со имунитетот, па додека краткорочното воспаление му помага на телото да се бори против инфекции, долгорочното покачено ниво на кортизол го ослабува имунолошкиот систем. Ослабениот имунолошки систем им овозможува на вирусите и бактериите полесно да влезат во телото, а закрепнувањето од инфекции станува побавно. Високиот кортизол ја намалува активноста на Т-клетките и производството на цитокини, правејќи го телото поранливо.

6. Нередовна менструација кај жените

Д-р Суд нагласува дека кортизолот влијае и на хормоналната рамнотежа кај жените. Продолженото покачено ниво на кортизол ја нарушува комуникацијата помеѓу мозокот и јајниците, што може да доведе до нередовни, прескокнати или отсутни менструации. Причината е што хормоните на стрес го намалуваат производството на естроген и други полови хормони, што често предизвикува пад на либидото.

