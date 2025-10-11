Неколку знаци дека останувате во врска само од навика

Повеќето парови по извесен период навлегуваат во одредена рутина, па љубовта се губи и останува само навиката.
Ова се 10-те сигурни знаци дека и вие сте еден од тие парови:
Постојано се споредувате со пријателите и нивните партнери и заклучокот е секогаш ист – тие се посреќни.
Веќе не ви се расправа затоа што сте кренале раце од се.
Ретко изговарате „те сакам,“ а и кога тоа ќе се случи повеќе е од навика отколку од емоции.
Не се сеќавате кога последен пат имавте жежок секс.
Насмевка на лицето ви изнудува само минатото и колку бевте среќни некогаш.
Размислувате колку финансиски би ве чинело раскинувањето.
Веќе ништо не правите заедно.
По работа не ви се брза да стигнете дома и да се слушнете или да си раскажете како сте поминале. Попрво би останале некаде надвор.
Се почесто излегувате со пријателите, а се помалку со него/неа.
Размислувате за неверство.