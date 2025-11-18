Неколку причини: Зошто зимскиот секс е подобар од летниот

0 SHARES Сподели Твитни

Оргазмот е најдобриот третман за борба против депресија

Близината може да биде пријатна во секое време од годината. Но, во студените денови, навистина може да ве загрее и да го излечи вашето лошо расположение. Постојат неколку причини зошто сексот во зима е многу пати подобар отколку во лето.

Погледнете кои се тие:

1.Се гушкате подолго

Сексот на температура од 30 степени може да биде доста непријатен, па дури и да ве вознемири. Топлината има негативен ефект врз срцето и малкумина можат да се зафатат со подолги љубовни игри. И после оргазмот, тие сигурно не сакаат да се гушкаат, туку одат под туш.

Во зима не треба да се грижите дали ќе се гушкате подолго. Блискиот контакт не е досаден, туку топол. Среќни сте што се гушкате по сексот и како резултат на тоа, се засилува хормонот на љубовта – окситоцин. Што значи голема е веројатноста да имате секс после секс?

Тоа зависи од тоа како го правите тоа, велат експертите, објаснувајќи го како чувство на приврзаност меѓу партнерите.

2.Кај мажите, нивото на тестостерон се зголемува

Истражувачите од универзитетот Бен Гурион од Израел откриле дека семето најдобро функционира во зима. Студијата покажува дека нивото на тестостерон кај мажите паѓа во текот на летото, достигнувајќи минимум во август. Но, од октомври количината на машкиот хормон и квалитетот на спермата се зголемува, а врвот го достигнува во декември.

Дури и ако не планирате да имате деца, зголемувањето на нивото на тестостерон е причина за радост. Сексуалниот порив се зголемува, а оргазмите стануваат поинтензивни.

3.Женското тело изгледа попривлечно

Студеното време ги прави мажите повеќе вљубени, според студијата на научниците во Велика Британија. На секои три месеци тие покажувале на група мажи слики од жени. На дел од сликите жените биле само со лице, другите фотографии биле од женски тела во костими за капење. Ставот кон првите фотографии останува непроменет во текот на целата година. Но, сликите на полуголите модели предизвикувал многу поголем ентузијазам во студените месеци.

Експертите ги објаснуваат резултатите со фактот дека во зима ретко гледаме голо тело и затоа реагираме на голотијата. Во текот на летото, мозокот го храни погледот на луѓето во поголи облеки.

4.Девојките/жените честопати имаат секс со чорапи

Која е поврзаноста помеѓу чорапите и задоволството од сексот? Одговорот го има Универзитетот во Гронинген – најстариот и еден од најпрестижните универзитети во Холандија.

Холандските научници откриваат 7 научни причини зошто луѓето имаат тенденција да имаат повеќе секс во зима и зошто топлите чорапи ги зголемуваат шансите на жените за оргазам за 30%.

Според експертите, целата поента е во смисла на безбедност и сигурност создадени од чорапите. Покрај тоа, кога нозете се топли, крвта циркулира подобро, што помага во загревањето на дамата да се загрее.

5.Интимноста носи уште повеќе здравствени придобивки

Сексот е секогаш корисен, но особено во зима. На крајот на краиштата, интимните односи можат да го одржат имунитетот што паѓа во студената сезона. За парови кои имаат секс еднаш или двапати неделно, нивото на имуноглобулин А (ИГА) во плунката е значително повисоко отколку кај оние кои имаат помалку секс.

Инаку имуноглобулин спречува инфекции на респираторниот тракт, гастроинтестиналниот тракт и генитоуринарниот систем, спречувајќи прицврстување на вируси и бактерии во мукозата.

6.Сексот спасува од зимска депресија

Во летото и без секс, се чувствуваме среќни и задоволни од животот. И сето тоа затоа што сончевата светлина ни дава серотонин, хормон на радост кој е одговорен за нашето постојано добро расположение. Неговото ниво се намалува со намалувањето на дневната светлина и како резултат на тоа се чувствуваме осамени и депресивни.

Оргазмот е најдобриот третман во овие периоди.

