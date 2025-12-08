НЕМАНЈА КРСТИЌ БЕШЕ ИЗРЕШЕТАН! 8 куршуми во навивач на Партизан, кој седи до човек кој преживеал десет атентати

0 SHARES Сподели Твитни

Крвава пресметка во криминалното подземје повторно ја шокираше јавноста кога во саботата околу 21 часот навивачот на Партизан, Немања Крстиќ (30), беше застрелан во ресторанот „Дурмитор“ во Нов Белград .

Тој бил итно префрлен во Ургентниот центар, каде што бил опериран и е во тешка состојба. Неофицијално, кон него биле испукани осум куршуми, од кои три завршиле во стомакот!

Алајбеговиќ му побегнал на напаѓачот

Целта на овој брутален напад најверојатно бил поранешниот лидер на навивачи Ненад Алајбеговиќ Алибег, човек познат по тоа што преживеал десетици обиди за атентат во последните неколку години.

Според исказите на очевидци, напаѓачот носел качулка и се приближил до маса на првиот кат од ресторанот, во близина на тоалетите, каде што седеле Крстиќ и Алајбеговиќ. Непознатиот маж првично стоел зад нив околу 45 секунди, наводно гледајќи во својот телефон, пред одеднаш да отвори оган.

Штом напаѓачот го извадил пиштолот, Алајбеговиќ инстинктивно реагирал и успеал да избега по скалите, избегнувајќи ги фаталните истрели. Потоа напаѓачот се фокусирал на Немања и испукал цел шаржер – осум куршуми – во неговиот стомак и екстремитети. Полицијата веднаш го блокирала поширокото подрачје на Нов Белград и трага по сторителот на овој обид за убиство.

Кој е Алибег?

Тој беше еден од водачите на навивачката група на Партизан „Забранџени“, која со години е во конфликт со соперничката фракција „Алкатраз“.

Во времето на неговата повреда во 2020 година, тој имаше 39 години, а во 2025 година, медиумите го споменуваат како 44-годишен.

Медиумите објавуваат дека тој има „дебело криминално досие“.

Против него има повеќе од 60 (според некои извори 67-68) кривични пријави и е наведен во евиденцијата како дилер на дрога.

Првпат бил уапсен кога имал само 12 години.

Тој е неколку пати осудуван на затворска казна за нанесување тешки телесни повреди, поседување нелегално оружје и економски криминал.

Тој бил уапсен и во странство (на пр. во Бања Лука, каде што се криел поради грабеж, а кај него била пронајдена голема количина екстази и марихуана).

Тој отслужи затворска казна за нелегално поседување оружје и експлозивни направи (осуден на 7 години и четири месеци), а беше ослободен од затвор во март 2025 година.

Повеќекратни цели и обиди за атентат

Ненад Алајбеговиќ е познат по тоа што бил цел на напаѓачи во повеќе наврати, преживувајќи, според медиумските извештаи, најмалку 10 обиди за атентат.

Хронологија:

Јули 2010: За него била организирана заседа пред зграда на улицата „Народни Хероја“ во Нов Белград. Во него било пукано, но сите три куршуми го промашиле.

Јануари 2020: Тешко ранет во пукотница во Нов Белград (Улица народних херој), кога бил со пријател (Халабрин) кој го однел во Ургентниот центар. Напаѓачот носел силиконска маска.

Јуни 2020: Ранет во ногата пред неговата зграда.

Ноември 2020: Повторно цел на напад.

Јули 2025 година: Тој беше застрелан на улицата „Национални херои“, непознат напаѓач испука повеќе проектили кон неговиот автомобил, но тој беше неповреден. Нападот се случи само четири месеци откако беше ослободен од затвор.

Врски со криминални групи и сведоштва

„Врачарски клан“: Членовите на оваа криминална група се осомничени дека се обиделе три пати да го убијат Алајбеговиќ во 2020 година. Во пресретнатите пораки на „Скај“, кои беа искористени во обвинението, се споменува и планирање на неговата ликвидација.

Александар Халабрин: Алајбеговиќ беше пријател на убиениот Александар Халабрин, чие тело беше пронајдено по неговото исчезнување во 2020 година, а за чие убиство му се суди на „вештерскиот клан“.

Халабрин беше со Алајбеговиќ кога тој беше ранет во јануари 2020 година.

Алајбеговиќ сведочел на судењето на „вештерките“ за неговото познанство со Халабрин, тврдејќи дека Халабрин живеел со него некое време.

Медиумите објавија пораки од „Скај“ во кои членовите на кланот коментираа дека „и Алибег наскоро ќе биде таму“ за својот пријател, алудирајќи на убиството на Халабрин.

Несоработка со полицијата

Медиумите често објавуваат дека Алајбеговиќ, откако бил ранет, не сакал да соработува со полицијата ниту да открие кој би можел да стои зад нападот. Се сомнева дека тој има намера самиот да ги реши „несогласувањата“, што доведува до продолжување на конфронтацијата.

