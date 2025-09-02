Нема активни пожари на отворен простор, 13 се изгаснати – велат од ЦУК

До 21:00 часот на територија на цела држава нема активни пожари, четири сe под контрола, а 13 се изгаснати, информира вечерва Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Под контрола се ставени пожарите кај депонијата Вардариште, кај повеќенаменското подрачје „Јасен“ (мешана шума), на планината Кожуф во општина Гевгелија и во село Никуштак во општина Липково.

Изгаснати пожари има во скопските општини Студеничани, Арачиново и Сарај и во општините Долнени, Струмица, Струга, Велес, Делчево, Куманово, Липково, Тетово и Гостивар.