Нема да верувате колку пари плаќаат луѓето за да избегаат од Блискиот Исток: Бројката е неверојатна

Побарувачката за приватни летови на Блискиот Исток е зголемена од почетокот на конфликтот меѓу САД и Израел со Иран, а оние кои можат да си го дозволат тоа плаќаат астрономски цени за да го напуштат регионот.

Војната, која започна на 28 февруари, предизвика најголемо нарушување на воздушниот сообраќај во регионот на Персискиот Залив од пандемијата Ковид-19, при што операциите на комерцијалните авиокомпании беа сериозно нарушени поради затворањето на воздушниот простор поради тековните напади со ракети и беспилотни летала.

Претседателот и основач на компанијата за приватни авиони AirX, Џон Метјуз, разговараше со CNN за зголемувањето на летовите.

– Побарувачката за приватни чартер летови значително се зголеми во последните денови, бидејќи распоредите на комерцијалните авиокомпании во делови од регионот станаа ограничени или несигурни – рече тој.

Иако некои авиокомпании сега повторно отвораат ограничен број рути, оние со екстремно длабоки пари пронајдоа начин да го заобиколат хаосот – со изнајмување приватен авион.

„Гледаме барања од семејства со ултра висока нето вредност, мултинационални корпорации кои преместуваат високи раководители, како и поголеми групи како спортски тимови и продукции на турнеја кои сè уште треба да патуваат заедно“, додаде тој. Бернардус Ворстер, извршен директор на приватната чартер компанија SHY Aviation, изјави за CNN.

Тој истакна дека во нормален ден имало помеѓу 10 и 15 летови со приватен авион од главниот град на Оман, Мускат, Дубаи и главниот град на Саудиска Арабија, Ријад, но тој број се искачил на 98 во среда минатата недела.

„Зголемената побарувачка, ограничениот број на достапни авиони и повисоките трошоци за осигурување придонесоа за повисоки цени од вообичаеното“, рече Ворстер.

На цената влијаеше и фактот дека во повеќето случаи авионите се враќаат во регионот празни, што значи дека клиентите практично плаќаат за двата дела од патувањето.

– Со еден лет, група од 12 лица и нивното куче летале од Мускат до Истанбул, Турција, пет часа, за 145.000 долари. Пред конфликтот, летот би чинел околу 60.000 долари – изјави тој и додаде дека ова е зголемување од 142 проценти.

Тој истакна дека, поради близината, најпопуларните дестинации се Истанбул, Атина и Мумбај. Сепак, приватните чартер летови не можат значително да ги намалат прекините во патувањето на Блискиот Исток, и поради превисоките трошоци и поради недостатокот на капацитет.

– Приватните чартер летови не можат да го заменат обемот на комерцијалните авиокомпании, но можат да обезбедат контролирана мобилност за организациите и групите кои треба брзо да се движат кога редовните летови се нарушени – рече тој.

Десетици илјади луѓе моментално се обидуваат да го напуштат Блискиот Исток, додека владите ширум светот работат на обезбедување летови за репатријација откако конфликтот сериозно ги наруши операциите на комерцијалните авиокомпании.

