Нема да го препознаете малиот Љуба од „Пинкови ѕвездички“! Целосно се промени, му понудија 100.000 за да влезе во реалното шоу (фото)

Младиот пејач Љуба Станковиќ се прослави со учеството во музичкото натпреварување „Пинкови ѕвездички“, каде што победи.

Многумина го нарекуваа чудо од дете поради неговиот талент за музика. Речиси никој не можеше да им одолее на неговиот глас и шарм.

Љуба денес порасна во вистинско момче и доста се промени во споредба со периодот кога постојано го гледавме на малите екрани.

Тие му предвидоа брилијантна кариера, но младиот пејач денес не е толку застапен на јавната сцена, иако луѓето сè уште веруваат дека неговото време допрва доаѓа.

Љуба е снимен во домашното издание додека ја пее песната на Милена Ќераниќ „Кривог бих те бранила“, која стана вистински хит на социјалните мрежи, а погледнете како изгледа и звучи денес на снимката.

Му понудија да биде во реално шоу

Љуба Станковиќ еднаш откри дека му било понудено да учествува во реално шоу, а бројката наводно била дури 100.000 евра.

– Вистина е дека добив понуда да учествувам во реално шоу, кога бев многу мал, снимав песна со Северина. Сакаа да учествувам, му понудија на татко ми 100.000 евра, но тој не дозволи – рече малиот Љуба и додаде:

– Тој рече: „Што има таму да види? Како се караат и тепаат“. Сето тоа ми изгледа интересно, додека го гледам на мали екрани, но не мислам дека му е местото таму. Јас дури ни сега не би се пријавил, гледам во мојата насока, да бидам во студио што е можно повеќе и да работам на нови песни. Веќе не сум за никаков вид натпревар, ниту за реалити шоуа – еднаш рече Љуба Станковиќ за Информер.

