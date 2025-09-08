0 SHARES Сподели Твитни

Правилата на Западот се темелат само на фактот дека другите земји мора да се помират со она што им одговара, но тоа нема да се случи, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на средба со студенти и соработници на Московскиот државен институт за меѓународни односи (МГИМО).Кога станува збор за намерите за изолирање на Русија, тој изјави дека самитот на ШОС покажал дека сè е бесмислено, осмислено за да можат некои западни земји да ги мавтаат своите знамиња пред публиката, тврдејќи дека тие се водечката група земји. „Нивните правила се темелат на едно нешто: што му одговара на Западот денес и во конкретната ситуација, секој е должен да се помири со тоа. Тие нема да можат“, рече Лавров.Руската страна не сака да гради никакви ѕидови, да се поклонува пред никого, туку искрено да соработува.„Доколку нашите соговорници се подготвени за истото, на рамноправна основа, со меѓусебно почитување, ние сме подготвени за дијалог во целост“, истакна Лавров. Според него, ова го покажуваат преговорите меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американскиот лидер Доналд Трамп во Алјаска. Лавров истакнува дека разликата меѓу сегашната американска администрација и некои европски земји и претходната администрација на Бајден е во тоа што тие „не само сакаат да слушаат, туку и да чујат“.„Разговорот во Анкориџ покажа дека Трамп и неговиот тим разбираат дека е потребно да се решат сите прашања, вклучително и украинската криза, врз основа на почитување на легитимните национални интереси на сите учесници. Во случајот со Украина, вклучително и отстранување на коренските причини за кризата“, рече Лавров.„Заклучокот е еден, претседателот зборуваше за тоа неколку пати, ни беше предвидено по почетокот на економскиот колапс на СВО, целосна изолација и претворање на државниот врв во егзил, но статистиката, не нашата, статистиката на западните банки и Светската банка покажува дека, врз основа на куповната моќ, руската економија е четврта економија во светот, по Кина, САД и Индија, и најголема во Европа, според истите критериуми“, рече рускиот министер.

