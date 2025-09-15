„НЕМА ДА МУ ДОЗВОЛАМ ДА СЕ ВРАТИ ВО САД“! Трамп им се обрати на граѓаните, сите очи беа вперени во него

0 SHARES Сподели Твитни

Како што оцени тој, Вашингтон е во подем, полн со ресторани и продавници и, за прв пат по децении, практично без криминал.Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, денес изјави дека главниот град на Соединетите Американски Држави, Вашингтон, сега е практично ослободен од криминал и дека нема да дозволи криминалот да се врати.„Федералната влада, под мое покровителство како претседател на Соединетите Американски Држави, влезе во целосен криминален хаос во кој се претвори Вашингтон, главниот град на нашата нација. Како резултат на тоа, Вашингтон се претвори од еден од најубиствените градови и еден од најопасните градови во Соединетите Американски Држави, па дури и во светот, во еден од најбезбедните, за само неколку недели“, рече Трамп во објава на социјалната мрежа „Вистина“.Како што оцени тој, Вашингтон е во подем, полн со ресторани и продавници и, за прв пат по децении, практично без криминал.„Сега, под притисок на радикалните левичарски демократи, градоначалничката Муриел Баузер, која со години го водеше ова насилно криминално преземање на нашиот главен град, ја информираше федералната влада дека полициската управа на Вашингтон повеќе нема да соработува со Службата за имиграција и царина во отстранувањето и преместувањето на опасни нелегални странци“, рече Трамп.Како што вели тој, ако дозволи тоа да се случи, криминалот ќе се вратеше.„Им велам на луѓето и бизнисите во Вашингтон – не грижете се, јас сум со вас и нема да дозволам ова да се случи. Ќе прогласам национална вонредна состојба доколку е потребно“, заклучи американскиот претседател.

Пронајдете не на следниве мрежи: