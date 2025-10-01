Нема да ти ја земам македонштината, тргни ја суетата и дај да се обединиме – му порача Филипче на Мицкоски за предлог-резолуцијата

Лидерот на опозицискиот Социјалдемократски сојуз (СДСМ) вечерва во рамки на кампањата за локалните избори од Македонски Брод упати порака до премиерот и лидер на владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, кој досега неколку пати најави дека по завршувањето на изборниот процес ќе занимава со судството и обвинителството, по што ќе следи и смена на судии и обвинители, блиски до претходната власт на СДСМ и ДУИ.

„Го слушам вечерва Мицкоски на една трибина се заканува дека после изборите ќе менувал судии и обвинители и ќе апсел луѓе од опозицијата. И добро е што конечно ја кажа вистината. Тоа што ние година и пол го зборуваме, дека не сака да прави реформи, дека не сака да писме за реформи. Сака негово партиско судство што ќе го контролира, преку кое ќе прави монтирани случаи, преку кое ќе апси луѓе што тој сака да ги апси. Ништо од тоа што го сакаат граѓаните“,

рече Филипче.

Според него, граѓаните одамна ја видоа намерата на власта, оти нема да прави реформи и нема да има независно судство.

„Сакам да му порачам. Мицкоски не се заканувај, никој не ти се плаши“,

кажа лидерот на СДСМ.

Посочи дека премиерот и ВМРО-ДПМНЕ глумат лажни патриоти и наоѓаат маани во предлог Резолуцијата на СДСМ за црвените линии во преговарачкиот процес со Европската Унија, наместо да покажат натпартиски однос за доброто на државата.

„Велеа сакаме гаранции. И ние јасно им кажавме, гаранции може да имаме дома. Многу јасно и едноставно, како што тоа го прават во секоја држава. Еве ви ги црвените линии, ова се нашите црвени линии, нема преговори за ниту едно идентитетско прашање. Јасно и гласно, се е чисто напишано како солза во текстот од Резолуцијата. Ајде сите да се обединиме околу тоа, ајде сите 120 пратеници да гласаме, со национален консензус. Нема поголема гаранција од таа што ние самите ќе ја изградиме дома“,

вели тој.

Но, наместо поддршка, како што вели, од ВМРО-ДПМНЕ стигнува нов предлог дека ќе подготвеле т.н. помакедонска резолуција, што според него, е уште еден доказ дека се избегнува одговорноста.

„Има ли поголем доказ од ова дека не сакаат ништо да направат. Јас, за разлика од Мицкоски на ова прашање гледам како на историска одговорност на нашата генерација. За разлика од него, не правам политика од иднината на нашите деца“,

кажа Филипче.

Потоа, директно се обрати до Мицкоски и го повика да ги надмине личните и партиските интереси по ова прашање.

„Христијан, тргни ја суетата, еднаш во животот, за една тема. Погледни убаво што ти предлагаме. И самиот знаеш дека тоа е тоа што ни треба на сите нас. Тргни ја суетата и издигни се над партиските интереси и дај да ја турнеме оваа држава напред. Ова го должиме и ова граѓанитее го бараат и го очекуваат од нас“,

порача Филипче.

Според него, предлог Резолуцијата на СДСМ е најпатриотскиот документ, затоа што ќе биде прво национално обединување.

„Еве, ако сакаш смени нешто внатре, нека не се вика резолуција на Филипче или на СДСМ. Немој да мислиш дека Филипче сака да ти ја земе македонштината. Нека биде ваша, само дај конечно да ја завршиме таа работа оти ќе останеме последна држава на Балканот без интеграција, на периферија на Европа, нема да остане еден човек во оваа држава“,

кажа тој.

Посочи дека има суштинска разлика меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, оти тие историски секогаш ги решавале проблемите на граѓаните, што ја движеле државата напред, додека ВМРО-ДПМНЕ била кочничар на секој процес.