„Нема дебати додека браните џелати“ – Студентите му одговорија на Вучиќ

Српскиот претседател Александар Вучиќ денеска ги повика студентите на ТВ-дуел, но, тие одговорија негативно на неговиот повик преку социјалните мрежи, со јасни пораки – „Не сакаме разговор, сакаме избори“.

„Кога повикавме да се распишат избори, бевме претепани…“, изјавија студентите во блокадата на Факултетот за политички науки, кои се од мрежата X.

Заедно со овој коментар, тие објавија видео на кое се прикажани сцени на насилство и полициска бруталност, додека во позадина се слуша гласот на Александар Вучиќ како повикува на дебата.

Нивните колеги од Нови Сад, исто така, одговорија на овој повик со јасна порака – „Не сакаме разговор, сакаме избори“.

Студентите на Факултетот за драмски уметности во блокадата имаа неколку реакции на поканата на Вучиќ за ТВ дуел. Меѓу другото, тие изјавија дека „Нема дебата додека ги браните џелатите“ и „Го покануваме претседателот на терапија“.