Нема мир ни примирје со Израел: Нови напади во Либан и Сирија како претходница за создавање на „Голем Израел“

0 SHARES Сподели Твитни

Израелските воздухопловни сили продолжуваат да вршат воздушни напади врз цели во Сирија и Либан, потврдувајќи ги сомневањата дека Израел нема намера да ги почитува потпишаните договори за примирје, туку планира нови територијални проширувања.Во воздушните напади во јужен Либан беа погодени неколку објекти, кои Израелските одбранбени сили ги окарактеризираа како подземни воени магацини на движењето Хезболах.Нападите се само најава за поширока воздушна кампања што израелскиот воен кабинет планира да ја потврди за време на денешниот состанок. Иако Хезболах остана пасивен за време на 12-дневната војна меѓу Израел и Иран, израелската војска бара континуирани воздушни напади врз нивните објекти, плашејќи се од последователна одмазда за бомбардирањето на Техеран.

שורה של פטריות עשן – והדף שהורגש עד ישראל: תיעוד מתקיפות חיל האוויר בדרום לבנון@ItayBlumental https://t.co/9FSoo4bHC4 pic.twitter.com/EQCfwjpIXN— כאן חדשות (@kann_news) August 31, 2025

Сугестивно или не, но израелската армија најавува нови напади врз Хезболах само два дена откако Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција со која се става крај на УНИФИЛ, најдолгата мировна мисија на ОН започната во 1978 година.Според одлуката, повеќе од десет илјади припадници на меѓународните сили ќе започнат постепено повлекување од Либан на 31 декември 2026 година, при што се очекува либанските власти да преземат целосна контрола врз југот на земјата.На терен, отсуството и повлекувањето на силите на ОН на израелско-либанската граница ќе се сфати како можност за нови операции од страна на израелската армија, на кои мандатот на ОН не им застана на патот.Од друга страна, многу кревкиот внатрешен мир во Либан, како и односите меѓу етничките и религиозните групи во земјата, се повеќе веројатно ќе доведат до граѓанска војна, што отвора можност за сириско сценарио за Израел.А сириското сценарио значи поддршка на една од маргинализираните групи и застапување на нејзина заштита со цел територијална експанзија на Израел. Во Сирија, улогата на заштита на Израел им беше доделена на Друзите, додека во Либан би можеле да бидат Маронитите кои уживаат заштита и поддршка од Франција.Земајќи го предвид сето погоре наведено, основата за создавање на големиот државен проект „Голем Израел“ несомнено почива на окупацијата на сирискиот дел од Голанската Висорамнина, но и на јужниот дел од Либан до реката Литани.



Пронајдете не на следниве мрежи: