НЕМА ШАНСИ! КАКО? Познат актер сподели НЕВЕРОЈАТНО ВИДЕО, ги запали социјалните мрежи, сите зачудено коментираат како е можно ова

Дека се е можно сведочи и видеото кое го воодушеви актерот Вил Смит . На неа е прикажана група луѓе кои се обидуваат да наместат огромна гардероба на мал мотор за да ја пренесат. Изгледа невозможно, но сепак успеваат во таа намера!” Нема шанси!! Како ??” напиша Смит со објавата. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)„И јас ја наведнав главата и го свртев телефонот додека се молев да успее“, напиша некој во коментарите . „Ова е сосема нормално во западниот свет. Можеби се посиромашни, но се поиновативни“, „Мојот сопруг е од Доминиканската Република и ни ја донесе машината за перење на мотор“, се дел од коментарите.

