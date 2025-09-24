Немилосрдниот Трамп сподели видео од дебела жена од венецуелската армија и напиша: Ова е сериозна закана

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, ја исмеа венецуелската армија во објава на својата социјална мрежа „Вистина“.Трамп објави видео на кое се гледа жена со прекумерна тежина како несмасно трча со пушка за време на вежба на венецуелската армија.„Строго доверливо. Фативме обука на венецуелската милиција. Многу сериозна закана“, напиша американскиот претседател саркастично.

Trump mocked the “Venezuelan militias”The US President posted a video showing a woman awkwardly running with a Kalashnikov rifle, captioning it: “TOP SECRET: We caught the Venezuelan militias training. A very serious threat!”The clip has been circulating online since… pic.twitter.com/kFxQU51CEO— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025

Во меѓувреме, венецуелскиот претседател Николас Мадуро минатата недела изјави дека војската започнала обука на цивили за употреба на оружје во случај на американски напад.Тој ги повика венецуелските земјоделци да бидат подготвени и, доколку е потребно, масовно да се вооружат.„Народот на Венецуела ѝ вели на империјата: Престанете со заканите“, им рече Мадуро на земјоделците на митингот.Инаку, тензиите меѓу Венецуела и Соединетите Американски Држави се засилија во текот на претходните недели поради одлуката на Трамп да изврши напади врз венецуелски бродови под изговор дека станува збор за напад врз шверцери на дрога.Во саботата, Трамп ѝ се закани на венецуелската влада, велејќи дека сака „Венецуела веднаш да ги прифати сите затвореници и луѓе од ментални институции, што ги вклучува и најлошите лудници во светот, што венецуелското „раководство“ ги однесе во Соединетите Американски Држави“.„Илјадници луѓе беа сериозно повредени, па дури и убиени, од овие чудовишта. Изведете ги од нашата земја, веднаш, или цената што ќе ја платите ќе биде неизмерна“, додаде тој.Белата куќа соопшти дека Трамп е „подготвен да го искористи секој елемент на американската моќ за да го спречи влегувањето на дрога во нашата земја и да ги изведе одговорните пред лицето на правдата“.„Режимот на Мадуро не е легитимна влада на Венецуела, тоа е наркотерористички картел, а Мадуро не е легитимен претседател. Тој е бегалецот водач на овој картел, кој е обвинет во САД за шверц на дрога во земјата“, додаде Белата куќа.



