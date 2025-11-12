0 SHARES Сподели Твитни

Русија е подготвена да ги продолжи мировните преговори со Украина во Истанбул, објави руската новинска агенција ТАСС, повикувајќи се на функционер од Министерството за надворешни работи.

Немало средба лице в лице меѓу двете земји од средбата во најголемиот град во Турција на 23 јули.

Русија ја префрла одговорноста на Украина

ТАСС објави дека претставникот на министерството Алексеј Полишчук изјавил дека турската страна ги повторува повиците за продолжување на мировните преговори.

„Рускиот тим е подготвен за тоа. Топката е во дворот на Украина“, рече тој.

Украина, од друга страна, ги отфрла обвинувањата на Кремљ дека е виновна за застојот во мировниот процес.

Неуспешни обиди за договор за самит

На состанокот кон крајот на јули, кој траеше само 40 минути, украинската страна предложи состанок во август меѓу нејзиниот претседател Володимир Зеленски и рускиот претседател Владимир Путин.

Кремљ потоа објави дека Путин е подготвен за таков состанок, но само ако тој се одржи во Москва, што Киев го отфрли.

The post Ненадејна порака од Русија: Подготвени сме за преговори со Украина appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: