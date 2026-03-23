Ненадејна промена на времето во регионот, температурите паѓаат за 10 степени: Во овие делови е можен и снег

Во поголемиот дел од Хрватска преовладува умерено до претежно облачно време , а дождови има во централниот и северозападниот регион, Горска Хрватска, како и во Далмација, пишува Н1.

Повремените врнежи ќе продолжат во текот на понеделник, од кои најмалку ќе бидат во северниот дел на Јадранското Море. Слаб дожд и врнежи од дожд се можни во внатрешноста на Истра, додека суво време може да се задржи на крајниот исток од земјата. На море дува бура, која ќе се зајакне во текот на вечерта и ноќта.

Вторник носи претежно сончево време. Попладне, можен е минливо посилен развој на облачноста, со неколку капки дожд во делови од внатрешноста и во Далмација. Среда исто така ќе биде претежно сончево, но навечер, посилна облачност ќе пристигне од северозапад како претходница на промената на времето, пишува Индекс.

Ненадеен пресврт

Веќе во ноќта кон четврток се очекуваат дожд во западниот дел од земјата, а снег во планинските предели. Во текот на денот врнежите ќе се прошират низ целата земја, па се очекуваат дожд и грмежи. Снег ќе паѓа претежно на планините, но е можен и во некои низини.

Температурите на копно на некои места ќе паднат за десет степени, а ќе бидат придружени со силен северен ветер. Дожд, снег и ветровито време ќе продолжат и во петок. Нестабилно и значително постудено, со дожд и снег, ќе трае и за време на викендот.

