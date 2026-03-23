Необична акција: Дури 17 лавови не можеа да го совладаат биволот, видеото кружи на интернет

Лавот со право се смета за крал на животните и симбол на сила и доминација во дивината . Сепак, една необична глетка покажа дека дури и тој, односно неговото чопор, не е секогаш непобедлив на врвот на синџирот на исхрана.

Видео кое кружи на социјалните мрежи прикажува драматична борба помеѓу дури седум лавици и еден бивол. Лавиците се обидувале да го соборат силното животно и да си обезбедат оброк, но тоа не им било лесно. Во нападот, три лавици обично се менувале, додека другите чекале можност или се одмарале, што е вообичаена стратегија за лов кај овие предатори.

Сепак, кога ситуацијата станала најзатегната, се случил неочекуван пресврт. Неговото стадо им дошло на помош на нападнатиот бивол, кој со заеднички напори успеал да ги растера лавиците и да го спречи нивниот обид за лов. Оваа сцена уште еднаш потврдува дека во природата не одлучува само силата на поединецот, туку и заедништвото и солидарноста во рамките на групата.

https://www.youtube.com/watch?v=pT2eyaMlGlM

