НЕОБИЧНА НЕСРЕЌА ВО НОВИ САД: Сите се прашуваат како му успеа на возачот ова: „Ни пајак не може да го однесе“ (ФОТО)

Имено, на социјалните мрежи се појави фотографија на која се гледа автомобил паркиран меѓу ѕид од куќа и дрво.Денеска околу 12 часот во Нови Сад, во градот Черевиќ, се случила несекојдневна сообраќајна несреќа.– Малку необична несреќа – се наведува во публикацијата. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE – NOVI SAD (@serbialive_novisad)Не е познато како се случила оваа необична несреќа.Фотографијата предизвика голем број интересни коментари, многумина коментираа дека тој имал намера да не може да направи вакво нешто.Многумина се прашуваа како на крајот влезе за да излезе.– Излезе низ багажникот – e еден од коментарите.– Научи да оди пијан покрај куќата, па го направи тоа повторно.– Совршено го паркирал, ни пајак не може да го одземе – се дел од коментарите.

