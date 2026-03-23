Необично обраќање на Трамп: Тврди дека преговара со „лидерот на Иран“ чие име го крие, тврдејќи дека најважното нешто е веќе договорено

Американскиот претседател Доналд Трамп им се обрати на новинарите на аеродромот во Вест Палм Бич, Флорида, кратко пред да се качи на авионот „Ер Форс Уан“, изнесувајќи низа необични и изненадувачки тврдења за преговорите со Иран.

Трамп тврди дека преговара со „почитуван ирански лидер“ чиј идентитет не сака да го открие, дека е договорено за 15 клучни точки, но и дека САД „едноставно ќе продолжат со бомбардирањето“ ако договорот не успее.

Обраќањето доаѓа во време на петдневна пауза во воените напади наредена од Трамп, откако САД и Израел влегоа во војна кон крајот на минатиот месец.

Трамп потврди дека неговите пратеници, Стив Виткоф и зетот Џаред Кушнер, воделе интензивни разговори со иранските претставници. Сепак, кога директно беше прашан со кого точно преговараат САД, Трамп даде необичен одговор.

„Преговараме со лице на самиот врв. Не заборавајте: го уништивме нивното раководство во првата, втората и голем дел од третата фаза. Уништивме сè. Но, сега имаме работа со човек за кого верувам дека е најпочитуван и дека е лидер“, рече американскиот претседател, одбивајќи да го именува тоа лице.

Трамп конкретно нагласи дека не преговараат со новиот врховен лидер Моџтаб Хамнеи. Покрај тоа, американскиот претседател рече дека дури и не знае дали Хамнеи е жив, дека „не се јавил“, но додаде дека не сака да биде убиен. „Јас навистина не го сметам за лидер“, додаде тој.

Кога станува збор за иднината на Иран, Трамп најави „многу сериозна форма на промена на режимот“, сугерирајќи дека Иран би можел да добие лидер сличен на оној што САД го поддржаа во Венецуела или дека ќе се воспостави „заедничко раководство“.

15 точки на договор: Без нуклеарно оружје

Иако Иран официјално негира дека разговорите воопшто се водат, Трамп тврди дека Иранците биле тие што ја иницирале поканата бидејќи сакале да избегнат американски напад врз нивната критична инфраструктура.

„Доколку не се јавеа, утре наутро во нивно време ќе ја дигневме во воздух нивната најголема електрана, чија изградба чинеше над 10 милијарди долари. Зошто би сакале да го направат тоа? Тие нè повикаа нас, јас не им се јавив“, рече Трамп.

Американскиот претседател откри дека во моментов постојат „околу 15 точки на договор“ меѓу двете страни.

Клучни детали за потенцијалниот договор:

Без нуклеарно оружје: „Тие никогаш нема да имаат нуклеарно оружје. Тоа е точка број еден, два и три. Тие се согласија со тоа“, беше категоричен Трамп.

Отстранување на ураниум: САД планираат да го запленат високо збогатениот ураниум на Иран, кој Трамп го нарече „нуклеарна прашина“.

Деблокирање на Хормуз: Ормускиот теснец ќе биде отворен многу наскоро „ако ова функционира“, што би довело до драстичен пад на цените на нафтата.

И покрај оптимизмот, Трамп предупреди дека не може да гарантира конечен договор. Во тој случај, се закани дека американските сили „само ќе продолжат да бомбардираат со сета своја моќ“.

Израел ќе биде „многу среќен“, олеснување на санкциите и 200 милијарди за војна

Трамп се осврна и на одлуката на Министерството за финансии на САД за ублажување на санкциите врз иранската нафта која моментално е заробена на море. Тој објасни дека целта на таа одлука е единствено да се намалат глобалните цени на енергијата.

„Сакам што е можно повеќе нафта во системот, за да го подмачкам системот. Секоја мала сума пари што Иран би можел да ја добие нема да направи никаква разлика во оваа војна и ќе биде многу тешко да се добијат тие пари уште на самиот почеток“, го бранеше својот потег Трамп.

Тој исто така изјави дека неодамна разговарал со израелските лидери и рекол дека „Израел ќе биде многу задоволен од она што го имаме“.

Интересно е што, и покрај најавите за мировен договор, Трамп не се откажува од своето барање за огромни средства за армијата. Тој најави дека ќе побара од Конгресот дополнителни 200 милијарди долари за финансирање на Пентагон и на тековната војна, оправдувајќи го тоа со зборовите дека „светот е многу воспален“, за што, во негов стил, ги обвини демократите. Сепак, се очекува дека ова барање ќе има исклучително тешко време да помине низ Конгресот.

„Да бев обложувач, ќе се обложував на договор“

Сепак, во својот препознатлив стил, Трамп постојано се дистанцираше од конечниот исход, нагласувајќи им на новинарите дека иако е оптимист, не сака да дава никакви цврсти ветувања.

„Сега имаме многу сериозни шанси за договор, но тоа не гарантира ништо. Не гарантирам апсолутно ништо. Не сакам да се појавам пред вас за една или две недели, за сите да кажете: „О, рековте…“ Не реков ништо“, објасни Трамп, оставајќи простор за каков било можен исход.

Сепак, на крајот тој призна дека шансите за мир се навистина големи.

„Сè што сакам да кажам е дека сме во средина на реална можност за склучување договор и мислам… Ах, да бев обложувач, би се обложил на тоа. Но, повторно, не гарантирам ништо.“

